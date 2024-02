OÖN vergeben zwei Teilstipendien für "Certified Controller"-Lehrgang

Controller werden auf dem Arbeitsmarkt stark nachgefragt. Denn mit ihren Erkenntnissen, die sie aus den betriebswirtschaftlichen Zahlen gewinnen, entwickeln sie Strategien und Maßnahmen, die zum Unternehmenserfolg beitragen können. Das Wiener Controller Institut beantwortet dazu Fragen, vermittelt entsprechend Wissen und bietet ab dem 4. April in Linz einen berufsbegleitenden Lehrgang an, um Controlling professionell zu erlernen.

Die OÖN vergeben dafür zwei Teilstipendien im Wert von je 4775 Euro. Der Lehrgang findet im Linzer "Courtyard by Marriott"-Hotel statt und dauert 19 Tage. Die Ausbildung besteht aus jeweils fünf Grund- und Kernmodulen und Vertiefungsmodulen. Die Durchführung ist ein Mix aus Live-Online- und Präsenztagen. Am 3. April fällt der Startschuss online, am 4. April findet das erste Grundmodul in Präsenz in Linz statt.

Der Lehrgang schließt nach Bestehen einer schriftlichen Prüfung sowie dem Ausarbeiten und Präsentieren einer Projektarbeit mit dem Diplom zum Certified Controller ab. Nach dem Abschluss können Absolventen ihre Kenntnisse in Planung, Bericht und Analyse zur Unternehmenssteuerung professionell anwenden und agieren als kompetente Partner des Managements.

Bewerbungsfrist bis 1. März

Interessenten werden gebeten, ihre Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Motivationsschreiben via E-Mail bis 1. März an stipendium@controller-institut.at zu schicken. Eine Jury entscheidet anschließend über die Vergabe. Der Selbstbehalt für die Stipendiaten beträgt 4775 Euro.

Nähere Informationen: www.controller-institut.at

