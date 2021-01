Christian Wiesbauer (54) ist Landesdirektor der UniCredit Bank Austria in Oberösterreich. Zudem leitet er das Firmenkundengeschäft in Oberösterreich und Salzburg. Der gebürtige Welser war zuletzt Abteilungsleiter für gewerbliche Immobilien in Wien.

