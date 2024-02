Jobperspektive Geisterbahn: Der Wiener Prater sucht Personal

Der Mangel an Arbeitskräften macht auch vor dem Wiener Wurstelprater nicht halt: 13 Betriebe haben dort mehr als 80 offene Stellen zu besetzen, wie der Praterverband mitteilt. Dieser vertritt 60 Mitglieder. Damit alle Fahrgeschäfte, Imbissstände und Lokale demnächst wieder öffnen können, wird nun dringend nach Personal gesucht.

Der Prater gehört zu den beliebtesten Freizeitattraktionen von Wien: Achterbahn, Autodrom, Riesenrad, Geisterbahn, Tagada und dergleichen erfreuen jedes Jahr ein großes Publikum. Zu den Fixpunkten gehört meist auch ein Besuch in einem der zahlreichen Lokale, wie etwa dem Schweizerhaus. Jobs sind schwer zu besetzen, weil auch an Wochenenden und am Abend gearbeitet wird.

So vielfältig wie das Angebot ist auch die Liste der Mangelberufe. Die Betriebe suchen einerseits Leute, die direkt bei den Fahrgeschäften im Einsatz sind, also Schaustellergehilfen. Aber auch Männer und Frauen, die eine Ausbildung als Techniker, Elektriker, Mechatroniker oder Installateur absolviert haben, sind begehrt.

Startschuss im März

Dringend gesucht werden auch Kellner bzw. Personen, die Imbissstände betreuen. Allein das Schweizerhaus hat 25 Stellen zu besetzen.

Mit zu wenig Mitarbeitern sei es schwierig, das Geschäft am Laufen zu halten. Zwar haben einige Attraktionen auch im Winter offen, das Aufsperren des Schweizerhauses am 15. März gilt aber als Startschuss.

Um den Betrieb sicherzustellen, wurde diese Woche mit dem Arbeitsmarktservice Wien eine Jobbörse veranstaltet: 200 Kandidaten stellten sich, wie beim "Speeddating", abwechselnd Arbeitgebern vor.

