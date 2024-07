Jeder Vierte ist bereit, den Job zu wechseln

Der wirtschaftliche Druck hinterlässt Spuren auf dem Arbeitsmarkt: 45 Prozent der weltweit Beschäftigten sind der Meinung, dass ihre Arbeitsbelastung in den vergangenen zwölf Monaten zugenommen hat. In Österreich sagen 42 Prozent, dass ihnen die steigenden Anforderungen zu schaffen machen, und 34 Prozent, dass sich ihre täglichen Aufgaben verändert haben. Das sind zentrale Erkenntnisse einer Umfrage des Beratungsunternehmens PwC zum Thema Arbeitsmarktentwicklung: 56.000 Beschäftigte in 50 Ländern wurden befragt, 1000 in Österreich.

63 Prozent der Österreicher sind mit ihrem Job zufrieden, dafür verantwortlich sind etwa eine faire Bezahlung, Erfüllung im Beruf und Flexibilität. Der Leistungsdruck treibt die Forderung nach höheren Gehältern nach oben: 37 Prozent wollen in den kommenden zwölf Monaten verhandeln. 27 Prozent sind bereit, ihren Job zu wechseln. Das sind mehr Arbeitnehmer als während der großen Kündigungswelle 2022.

"Führungskräfte müssen auf die Talente achten. Dazu gehört, Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten und auf Wünsche einzugehen – einerseits, um sie fit für den technologischen Wandel zu machen, und andererseits, um Talente zu halten", sagt PwC-Expertin Johanna Schaller. Bei Wechselwilligen sei die Bereitschaft zur Fortbildung doppelt so hoch.

