Derzeit beschäftigt uns vieles, von der Energie bis zur Teuerung, aber mittel- und langfristig ist der demographische Wandel das wichtigste Thema. Die Fachkräfte entscheiden über die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts", sagt Werner Pamminger, Geschäftsführer der Standortagentur Business Upper Austria (Biz-up) zur Eröffnung der "HR Connect(s)", der Tagung für Personaler der Biz-up. Sie fand diese Woche an der Linzer Johannes Kepler Universität statt.

Im Zentrum der zahlreichen Vorträge, Kurse und Erfahrungsberichte, an denen 220 Personaler teilnahmen, stand die Frage, wie wir 2030 leben und arbeiten werden: "Die HR-Mitarbeiter spielen eine wichtige Rolle, um die Unternehmen für die Zukunft fit zu machen", sagte David Borst, Start-up-Gründer und Vortragender. Zukunft habe etwas mit Wandel und Wandel wiederum mit Menschen zu tun: "Und HR-Mitarbeiter arbeiten mit Menschen."

Die Personaler nutzten die Tagung zum Austausch: Heidemarie Haselgruber (Linz AG), Christian Sporrer (Borbet Austria), Margit Stockenreiter (Eisenbeiss), Christian Nörpel (Teufelberger, v. l.) Bild: Cityfoto/Simlinger

Ob tägliche Arbeit am Quantencomputer, Echtzeitdaten oder die visuelle Darstellung von Gedanken: Vieles davon könnte in wenigen Jahren Realität sein. Um sich darauf vorbereiten zu können, was die Zukunft bringe, riet Borst, mit Innovations- und Technologiechefs großer Unternehmen zu sprechen und keine Angst vor Digitalisierung zu haben: "Sie macht unser Leben nicht komplexer, sondern einfacher."

Ein emotionaler Höhepunkt war am Donnerstagabend die Verleihung des "HRbert" für nachhaltige und innovative Arbeit im Personalwesen (Details zu den Siegerprojekten finden Sie weiter unten).

V.l.: Manfred Huemer (Greiner Packaging), Norbert Füruter (Premedia), Andrea Pfaffenbauer (Greiner Packaging), Eva Maria Rauch (Habau), Sonja Sachsenhofer (LFV), Thomas Mayr-Stockinger (Wirtesprecher) Bild: Cityfoto/Simlinger

„HRbert“ für ausgezeichnete Personalarbeit: Das sind die Preisträger