Wenn es die Forscher wieder ins Ausland zieht

Zwei Jahre mussten sich die Wissenschafter gedulden. Heuer fand der "Skandinavische Sportmedizin-Kongress" wieder statt. Mehr als 800 Besucher aus 32 Nationen waren nach Kopenhagen gekommen, darunter auch zwei Forscherinnen der FH für Gesundheitsberufe: Siegrid Egger vom Standort Linz und Barbara Kern vom Standort Wels. Neben vielen neuen Bekanntschaften und Erkenntnissen brachten die beiden auch ein Credo mit nach Hause: "Farvel" – Dänisch für "Auf Wedersehen".

Ins Ausland verschlug es auch Veronika Seidl, sie ist Lehrende am Bachelorstudiengang Physiotherapie am Standort Steyr. Bei der neunten Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Neurorehabilitation, Neurotraumatologie und Klinische Neurorehabilitation in Dresden stellte Seidl, die nebenbei an der Donau-Uni Krems ihren Master absolviert, ihre Masterarbeit zum Thema roboterassistiertes Gangtraining vor.

