Die Führungskräfte der Zukunft: "Mutig sein und neue Wege gehen"

Die zunehmende Digitalisierung, der demografische Wandel und der Wunsch vor allem junger Arbeitnehmer, flexibler zu arbeiten, stellt die Arbeitswelt vor große Herausforderungen. "Es geht darum, alte Strukturen aufzubrechen und neue Führungsmethoden zu entwickeln", sagt Tamara Mayrhofer. Veränderungen zu managen, sei für Führungskräfte essenziell.

Viele der Methoden und Fähigkeiten, die die Führungskräfte brauchen, hat sich die 39-jährige Tamara Mayrhofer mit der Absolvierung des berufsbegleitenden MBA-Programms der IBSA (International Business School Austria) angeeignet, für das die OÖN und die IBSA zwei Stipendien vergeben (Details dazu im Infokasten). "Ob Führungsarbeit, Finanzen oder Strategieentwicklung, im Lehrgang wird sehr viel wichtiges Wissen vermittelt", sagt die Puchenauerin, die diese Kenntnisse gut einsetzen kann. Sie hat in Krems Gesundheitsmanagement studiert und ist seit 16 Jahren in der Medizintechnikbranche tätig. Seit neun Jahren arbeitet sie für den Konzern Medtronic mit Österreich-Sitz in Wien. Dort verantwortet sie die Bereiche Verkauf und Marktentwicklung für Österreich, die Schweiz und einen großen Teil von Deutschland.

"Es gibt sehr gute unternehmensinterne Weiterbildungsprogramme. Aber was mir gefehlt hat, war der Austausch mit Beschäftigten aus anderen Branchen." Auch deswegen entschied sie sich für den Lehrgang, der einmal wöchentlich online abgehalten wird. Zudem gibt es einmal im Monat eine Präsenzeinheit in Linz (wahlweise auch Graz bzw. Wien) mit US-amerikanischen Dozenten. "Bis zu 15 Wochenstunden habe ich in das Studium investiert. Es war eine Herausforderung, aber es hat großen Spaß gemacht." Bei Medtronic ist Mayrhofer auf der Karriereleiter eine Stufe nach oben geklettert.

Besonders profitiert habe sie vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Branchen zu unterschiedlichsten Themen: "Es sind neue Freundschaften entstanden. Diese Vernetzung ist auch der Schlüssel, um interdisziplinär zu denken und zu handeln."

Einer der Höhepunkte war die Graduierung an der CLU in Kalifornien. Dort hat sie ihre Abschlussarbeit präsentiert: "Es war schön, die amerikanische Mentalität kennenzulernen."

Die OÖN vergeben ein Voll- und ein Teilstipendium für das MBA-Programm der IBSA – International Business School Austria – in Kooperation mit der CLU in Kalifornien.

15 Module werden praxisorientiert und in englischer Sprache präsentiert. Senden Sie bei Interesse Ihren Lebenslauf und ein kurzes Motivationsschreiben (deutsch oder englisch) bis 2. November 2024 an: stipenium@nachrichten.at

Start ist im Februar 2025. Die Gewinner werden am 14. November bekannt gegeben.

Alle Infos: www.ibsa.co.at

