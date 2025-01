Zahlen im Blick: Teilstipendien für Controller-Lehrgang zu vergeben

Controller haben eine wichtige Rolle im Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen: Sie haben alle betriebswirtschaftlichen Kennzahlen im Blick und steuern die Entwicklung.



Für (angehende) Führungskräfte sowie Mitarbeiter im Controlling und Rechnungswesen bietet das Wiener Controller Institut wieder einen berufsbegleitenden Lehrgang zum „Certified Controller“ an. Gemeinsam mit den OÖN werden zwei Teilstipendien in Höhe von 4875 Euro vergeben, die die Hälfte der Kosten für den Lehrgang, der am 26. März beginnt, abdecken.



Die erste Einheit findet im Hotel Courtyard by Marriott in Linz statt. Noch bis 16. Februar können sich Interessierte bewerben. Sie können Lebenslauf und Motivationsschreiben via E-Mail an stipendium@controller-institut.at schicken. Der Selbstbehalt beträgt 4875 Euro.



Prüfung im November



Die verschiedenen Module und Wahlfächer werden an 19 Kurstagen absolviert und können flexibel gebucht werden. Die Veranstaltungen finden teilweise auch online statt. Die Teilnehmer lernen, wie sie ihr Fachwissen in der Praxis anwenden können, auch aktuelle Entwicklungen rund um künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit stehen auf dem Lehrplan.



Ende November findet dann die Diplomprüfung statt. „Der Lehrgang war die perfekte Möglichkeit für mich, mein Controlling-Wissen weiter zu vertiefen“, sagt Absolventin Bettina Lang von der Miba Friction Holding. Besonders gut habe ihr der Austausch mit anderen gefallen: „Durch sie habe ich spannende Einblicke in die Controlling-Abteilungen anderer Unternehmen erhalten.“



Infos: controller-institut.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper