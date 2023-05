Vom Sprach- bis zum Finanzkurs: Wifi-Angebot ist online buchbar

Die Arbeitswelt ist von permanenten Veränderungen geprägt. Arbeitnehmer sind gefordert, ihre Kompetenzen auf dem neuesten Stand zu halten. Diesen Entwicklungen trägt auch das Wifi Oberösterreich der Wirtschaftskammer (WKOÖ) Rechnung: Noch bevor das Kursbuch in gedruckter Version erscheint, können die Kurse seit dieser Woche online gebucht werden. Das heurige Motto lautet: "Bleib neugierig". Das Kursangebot ist vielfältig und orientiert sich an den Anforderungen der Wirtschaft. Im Fokus ist praxisorientiertes Wissen, das direkt im Beruf eingesetzt werden kann. Buchen können die Kunden etwa "Unternehmen im Fokus – Umgang mit verschiedenen Kulturen", "Vorhaben umsetzen mit der Ziele-Werkstatt", "Führungswechsel erfolgreich begleiten", "Finanzielle Grundbildung und Vermögensaufbau" oder den Lehrgang "Ausbildung zur Pharmazeutischen-kaufmännischen Assistenz". Die Lehrgänge werden in einem Mix aus online und Präsenz angeboten.

Schritte auf der Karriereleiter

"Lebensbegleitendes Lernen ist zu einer wesentlichen Voraussetzung geworden, um künftige Herausforderungen zu meistern, und nimmt daher sowohl im Beruflichen als auch im Privaten eine wichtige Rolle ein", sagt WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer.

Laut Wifi-Kurator Georg Spiegelfeld besteht die Möglichkeit, neues Wissen zu erlangen und in Folge Schritte auf der Karriereleiter zu setzen. Institutsleiter Harald Wolfslehner verweist auf die Möglichkeit, mit Bildungsberatern über gefragte Kompetenzen, Fördermöglichkeiten und dergleichen zu sprechen. Infos und Anmeldung per Mail an kundenservice@wifi-ooe.at und auf wifi.at/ooe.

