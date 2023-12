Was sich die Österreicher von ihren Arbeitsplätzen wünschen

Ausschlaggebend ist für eine Mehrheit der Landsleute das Gehalt und die Atmosphäre: Beinahe 93 Prozent der Arbeitnehmer bezeichnen das Gehalt als wichtigen Aspekt bei der Wahl ihres Arbeitgebers, für rund 90 Prozent ist das Verhältnis zu den Kollegen entscheidend. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Umfrage, die das Job-Netzwerk Xing beim Marktforschungsinstitut marketagent in Auftrag gegeben hat.

Im Oktober wurden rund 900 erwerbstätige Österreicher zwischen 18 und 65 Jahren zu ihren Präferenzen am Arbeitsplatz befragt. Insgesamt wurden 17 verschiedene Aspekte abgefragt, die Ergebnisse variieren je nach Geschlecht, Alter und Bildungsgrad.

So ist das Angebot einer betrieblichen Gesundheitsvorsorge für rund 63 Prozent der Beschäftigten wichtig, allerdings für mehr als 68 Prozent der Arbeitnehmerinnen und lediglich für rund 58 Prozent der Arbeitnehmer.

Der Wunsch nach Flexibilität

Für 77 Prozent der Befragten ist eine flexible Arbeitszeiteinteilung ein wichtiger Aspekt bei der Wahl ihres Arbeitsplatzes. Die Gruppe der 40- bis 49-Jährigen schätzt das am meisten (83 Prozent). Eine betriebliche Kinderbetreuung halten 23 Prozent der Befragten für wichtig.

Rund ein Drittel wünscht sich die Möglichkeit für ein Sabbatical (mehrmonatige Auszeit vom Beruf) oder Workation. Dabei wird Mitarbeitern ermöglicht, von überall aus zu arbeiten. Das ist Befragten mit Matura wichtiger als jenen ohne Matura. Der Wunsch nach Homeoffice ist in Westösterreich besonders groß, zeigt die Studie. In Oberösterreich und Salzburg ist er am wenigsten ausgeprägt: Hier sprach sich jeweils nur ein Fünftel dafür aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper