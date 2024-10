Junge Wirtschaft: "Pensionsalter sollte automatisch mit Lebenserwartung steigen"

Wer ein Unternehmen gründet, ist im Durchschnitt 37 Jahre alt. Als besonders belastend empfinden 70 Prozent der Gründer laut einer Umfrage im Auftrag der Jungen Wirtschaft Oberösterreich (JW) die hohe Steuerlast. „Der Rucksack an Steuern und Bürokratie ist für junge Unternehmer derzeit zu schwer“, sagte Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, bei einer Pressekonferenz mit Michael Wimmer, dem Vorsitzenden der Jungen Wirtschaft. Dem Netzwerk gehören knapp 30.000 junge Selbstständige an.

Laut der Umfrage vom Market-Institut gehen 63 Prozent der befragten Selbstständigen davon aus, das sich die Wirtschaftssituation verbessert bzw. stagniert, rund ein Drittel befürchtet einen weiteren Rückgang. Vier von zehn oberösterreichischen Jungunternehmern rechnen mit einer Verschlechterung ihrer zukünftigen Kostensituation.

"Generationenpolitisch fair"

Eine neue Regierung müsse ein Entlastungspaket schnüren und bessere Förderungen ermöglichen: So sei der Innovationsscheck aufgrund des hohen Bürokratieaufwands nicht für kleine Unternehmen ausgerichtet, kritisierte Hummer. Auch die Beteiligung von privaten Investoren sollte erleichtert werden.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Wimmer forderte neben dem Abbau der Staatsschulden - um in künftigen Krisen handlungsfähig zu bleiben - auch eine Reform des Pensionssystems: "Nachdem die Lebenserwartung erfreulicherweise gestiegen ist und weiter steigen wird, sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass das Pensionsantrittsalter automatisch mitsteigt. Das ist nicht nur sachlich richtig, sondern auch generationenpolitisch fair“, sagte er.

Außerdem brauche es mehr Möglichkeiten zur Arbeitszeitflexibilisierung. Die Zahl der Gründungen blieb in Oberösterreich mit 3600 im ersten Halbjahr trotz der wirtschaftlich angespannten Lage stabil. Gestiegen sind die Firmenübernahmen: Im Jahr 2023 gab es ein Plus um 27 Prozent auf 374. In den kommenden Jahren werde der Bedarf weiter zunehmen, weil die Babyboomer-Generation in den Ruhestand wechselt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper