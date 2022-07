Inflation treibt mehr Menschen in die Schwarzarbeit

Der Linzer Volkswirtschaftsprofessor Friedrich Schneider hat angesichts der angespannten Lage auf dem Energiemarkt und steigender Inflationsraten seine Schätzung zur Schattenwirtschaft in Deutschland und Österreich revidiert. Er geht nun anders als noch zu Jahresbeginn von steigender statt sinkender Schattenwirtschaft in diesen beiden Ländern aus.

Die Gründe dafür seien, so Schneider, dass das real verfügbare Einkommen der Haushalte aufgrund steigender Inflationsraten und hoher Energiepreise sinke. Damit würde der Anreiz, mehr schwarzzuarbeiten bzw. schwarzarbeiten zu lassen, stark zunehmen. Unter diesen Annahmen würde die Schattenwirtschaft in Deutschland 2022 um 22 auf 360 Milliarden Euro oder 10,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) steigen. Zum Vergleich der Wert 2021: 338,12 Milliarden Euro oder 9,51 Prozent des BIP.

Entlastungspakete dämpfen

Für Österreich geht der Ökonom zwar von einem Anstieg der Schattenwirtschaft in absoluten Zahlen um circa 900 Millionen Euro auf 28,72 Milliarden Euro aus. Das würde 6,8 Prozent des prognostizierten BIP entsprechen. Das ist in Relation zur Wirtschaftsleistung aber weniger als 2021, als der Schattenwirtschaftsanteil 7,10 Prozent des BIP betrug. Gäbe es die geplanten Entlastungsmaßnahmen der Regierung nicht, läge die Schwarzarbeit doppelt so hoch, bei 1,8 Milliarden Euro.

Das Modell beruht auf acht Prozent Inflation und keinem kompletten Gasstopp in diesem Jahr.