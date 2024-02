"Grün" bis 2030: Post will jährlich 1000 Fahrzeuge auf E-Betrieb umstellen

"Damit vollziehen wir bis 2023 die komplette Transformation unseres Fuhrparks," sagte Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket und Logistik bei der Post.

Damit diese Transformation zügig vorangetrieben werde, brauche es "Leuchtturmprojekte", betonte Umundum. Ein solches sei etwa die Stadt Graz, in der mit Ende 2021 bereits "komplett auf CO2-frei umgestellt wurde." Nun folge das Projekt "grünes Innsbruck", in dem ab sofort 145 E-Fahrzeuge Pakte, Briefe, Printmedien & Co. zustellten. Auch Salzburg soll in Sachen "grüner Post-E-Mobilität" nachziehen, und zwar "noch in diesem Jahr", stellte er in Aussicht.

Ausschließlich "grüne Fahrzeuge" in Graz und Innsbruck

Diese österreichweite Entwicklung begrüßte Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP), der auch für das Postwesen zuständig ist. "Das Gelb der Post wird Jahr für Jahr grüner", strich er heraus. Dass Innsbruck nach Graz die zweite Stadt mit ausschließlich "grünen Fahrzeugen" ist, belege, dass man auch in der Tiroler Landeshauptstadt bereit für die "Herausforderungen der Zukunft ist", meinte Tursky, der bei der Innsbrucker Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl am 14. April als Bürgermeisterkandidat für die Liste "Das Neue Innsbruck" ins Rennen geht.

Österreichweit müsse man in Sachen Mobilität und Digitalisierung "neue Wege zu beschreiten" und "Nachhaltigkeit und Digitalisierung" zusammendenken, so der "Post-Staatssekretär". Wichtige Projekte seien dabei - neben der "Umstellung des Fuhrparks" - auch der "digitale Ausweis" der Post, mit dem man sich als Postkunde identifizieren könne.

