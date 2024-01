Wenn Telefonzellen mit einem Pilotprojekt zu Poststationen werden

Sie muten wie Relikte aus vergangenen Zeiten an: Telefonzellen gibt es im Linzer Stadtgebiet zwar noch einige, wirklich genutzt werden diese aber kaum mehr. Smartphones haben ihnen schon lange den Rang abgelaufen.

Mit einem kürzlich gestarteten Pilotprojekt der Post wird alten Telefonzellen an ausgewählten Standorten nun neues Leben eingehaucht.

An ihrer Stelle werden Selbstbedienungsgeräte installiert, bei diesen Poststationen können rund um die Uhr, sieben Tage die Woche Pakete und eingeschriebene oder großformatige Briefe abgeholt werden. Zudem können dort vorfrankierte Pakete mit Retourenlabel oder Paketmarke aufgegeben werden.

„Wir wollen noch näher an die Bevölkerung heranrücken“, sagte Walter Oblin, designierter Generaldirektor der Post AG, heute bei einem Pressetermin in der Anastasius-Grün-Straße. Die dortige Poststation ist nicht nur in Linz, sondern österreichweit die erste, die eine alte Telefonzelle ersetzt.

Neue und kompaktere Modelle

Diese steht für eine neue, kleinere und kompaktere Generation an Selbstbedienungsgeräten. Damit könne die Versorgung von einzelnen Stadtteilen oder größeren Wohnanlagen optimal abgedeckt werden, sagte Oblin. Die Erfahrung zeige, dass diese Selbstbedienungslösungen von den Kunden sehr gut angenommen werden.

In den kommenden zwei Jahren ist seitens der Post geplant, im Raum Linz rund 100 solcher Stationen zu errichten. Diese werden allerdings nur zum Teil anstelle von Telefonzellen errichtet, derzeit werde geprüft, wo das sinnvoll ist. Möglich wird diese Form der Nachnutzung durch eine Kooperation der Post mit der A1 Telekom Austria. Das Investitionsvolumen für Linz liege laut Oblin im knappen siebenstelligen Bereich. Filialschließungen seien keine geplant.

„Kreative Lösung“

Neben der Poststation in der Anastasius-Grün-Straße gibt es fünf weitere neue Selbstbedienungsstandorte, diese wurden in Kooperation mit der GWG errichtet. In der Schreberstraße 2, der Neubauzeile 73, der Auwiesenstraße 118, der Ontlstraße 7 und der Rudolfstraße 8–12 wurden dafür jedoch keine alten Telefonzellen-Standorte genutzt. Insgesamt gibt es in Linz somit nun 16 frei stehende Poststationen.

Für Bürgermeister Klaus Luger (SP) stehen die Abholstationen für eine kreative und kundenfreundliche Lösung, die auf die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen reagiert. Das traditionelle Abholen in Postämtern habe sich nicht zuletzt wegen des Onlinehandels überholt. Mit den Selbstbedienungsgeräten werde dem Wunsch der Kunden nach Flexibilität bei der Abholung Rechnung getragen.

Bleibt die Frage, was mit den abgebauten Telefonzellen passiert. Hier gibt es mit Sammlern und Nostalgikern viele Interessenten, zum Teil würden sie ob ihres Zustandes aber der Entsorgung oder dem Recycling zugeführt, sagte Oblin.

Julia Popovsky