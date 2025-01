Führungswechsel im Kirchdorfer Zementwerk

Pereira (54), ausgebildeter Maschinenbauingenieur, bringt mehr als 25 Jahre internationale Managementerfahrung aus der Zementindustrie mit. Seine Karriere umfasst Führungspositionen bei Lafarge bzw. Holcim in z.B. Brasilien, Frankreich und Österreich.

"Unsere Herausforderung wird sein, Tradition und Innovation intelligent zu verbinden. Unsere vertikale Integration und Nachhaltigkeit sind dabei unsere Schlüsselprioritäten", erklärt Pereira.

Seit 2022 in der Kirchdorfer Gruppe

Der gebürtige Brasilianer ist seit Oktober 2022 in der Kirchdorfer Gruppe tätig. Erich Frommwald, der das Werk über zwei Jahrzehnte führte, übergibt die Verantwortung gezielt an seinen Nachfolger: "Wir investieren in Zukunftsfähigkeit. Mit Herrn Pereira haben wir einen erfahrenen Manager gefunden, der genau diese Entwicklungsperspektive verkörpert."

Frommwald wird sich künftig verstärkt der Gesamtführung der Kirchdorfer Gruppe widmen. Parallel zu seinen operativen Aufgaben wird Pereira auch als dritter Geschäftsführer in der Hofmann Holding GmbH (Markenname Kirchdorfer Gruppe) nominiert.

