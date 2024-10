Faserkonzern Lenzing beteiligt sich an schwedischem Unternehmen 

Die Lenzing AG schließe sich damit den bestehenden Aktionären H&M, Inter Ikea, Stora Enso und LSCS Invest an, gab das börsenotierte Unternehmen am Montag bekannt. Wie viel Prozent an TreeToTextile übernommen wird, teilte die Lenzing nicht mit.

Das 2014 gegründete schwedische Unternehmen betreibt seit 2015 Pilotanlagen für eine nachhaltigere Produktion von Cellulosefasern. Seit 2021 gibt es eine Demoanlage, demnächst will das Unternehmen die Produktion skalieren, um die Fasern auf den Markt zu bringen.

"Diese Partnerschaft ist eine bedeutende Investition", sagt Lenzing-Vorstandschef Rohit Aggarwal. Der Produktionsprozess von TreeToTextile verringere die Umweltbelastung und fördere den Übergang zu einer nachhaltigeren Zukunft.

Die Behörden müssen noch grünes Licht für den Einstieg erteilen. Dieses wird bis zur ersten Jahreshälfte 2025 erwartet.

