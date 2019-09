Draghi macht die Geldschleusen wieder auf: Anleihekäufe ab November

Die Konjunktursorgen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) sind offenbar so groß, dass sie wieder auf Krisenmodus schaltet. Die Einlagenzinsen für Banken bei der Notenbank wurden von minus 0,4 auf minus 0,5 Prozent verschärft, und auch die umstrittenen Anleihekäufe, die zu Jahresbeginn gestoppt wurden, werden ab November wieder aufgenommen. Es sollen wieder netto Anleihen im Wert von 20 Milliarden Euro monatlich gekauft werden.

Die Erklärung für das neuerliche Öffnen der Geldschleusen lieferte EZB-Präsident Mario Draghi gestern gleich mit: Die Konjunkturprognose wurde ebenso gesenkt wie jene für die Inflationsrate. Außerdem rief er die Staaten ohne Budgetnöte auf, gegen die lahmende Konjunktur vorzugehen. "Es ist höchste Zeit, dass die Fiskalpolitik Verantwortung übernimmt", sagte Draghi bei der Pressekonferenz nach der Sitzung des EZB-Rates.

Erwartungsgemäß kam heftige Kritik aus Deutschland an diesen Entscheidungen der EZB-Räte. "Das Hauptsignal der heutigen Entscheidungen ist ein fatales: Die Wirtschaft und gesamte Gesellschaft im Euroraum müssen sich auf eine noch längere und noch tiefere Negativzinswelt einrichten", sagte Sparkassen-Präsident Helmut Schleweis.

Ähnlich äußerte sich der Verband der öffentlichen Banken: Auf dem Immobilienmarkt gebe es Preisblasen, und normale Bürger wüssten nicht mehr, wie sie für das Alter vorsorgen sollten. Über kurz oder lang werde jeder Bürger über höhere Bankgebühren die Folgen der Minuszinspolitik zu spüren bekommen, sagte der CSU-Finanzexperte Hans Michelbach.

Heinrich Schaller, Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Oberösterreich, geht davon aus, dass die Maßnahmen der EZB nicht die gewünschte Wirkung zeigen. Die Negativ- bzw. Strafzinsen sollten den Effekt haben, dass Banken Kredite vergeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. "Aber die EZB neutralisiert sich selbst, denn auf der einen Seite senkt sie die Zinsen, auf der anderen erschwert sie den Banken, Kredite zu vergeben", so Schaller in einer Aussendung.

Hoffnung auf neue Führung

Der weitere Kauf von Staatsanleihen "hilft nur den verschuldeten Staaten", so Schaller weiter. Man habe schon in der Vergangenheit beobachten können, dass diese "extrem expansive Geldpolitik" keine Konjunkturimpulse bringe, sondern mehr schade als nütze. "Es bleibt zu hoffen, dass die EZB unter der neuen Führung einen Ausweg aus dieser Geldpolitik findet, auch wenn es derzeit leider nicht danach aussieht", so der RLB-Chef.

Die Finanzmärkte reagierten zunächst positiv auf die Ankündigungen der EZB. Im Laufe der Pressekonferenz stellten sich dann jedoch Anzeichen der Ernüchterung ein. Europäische Aktienindizes bewegten sich wieder in die Nähe des Ausgangsniveaus. Bei den Staatsanleihen gehörte Italien zu den Kursgewinnern.

Erstmals nahm der neue Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, an der Ratssitzung der EZB teil. Der seit Anfang September im Amt befindliche Gouverneur sieht eine Ausweitung der expansiven Geldpolitik kritisch. Damit schließt er nahtlos an die Meinung des früheren Gouverneurs Ewald Nowotny an.

Artikel von Hermann Neumüller Redakteur Wirtschaft h.neumueller@nachrichten.at