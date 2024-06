Die günstigen Reiseländer für diesen Sommer

Ganz vorne in der jährlich von der Unicredit Bank Austria erhobenen Auswertung steht Bulgarien, aber auch in Kroatien, Spanien und Griechenland bekommt man noch um etwa 30 Prozent mehr als in Österreich. Durch den starken Euro sind auch Übersee-Destinationen vergleichsweise günstig. "Der Urlaubseuro" basiert auf der Kaufkraft-Erhebung, jeweils gewichtet nach Urlaubsverhalten. Für 2024 bedeutet das , dass 100 Euro in Österreich im Ausland im Durchschnitt rund 20 Prozent mehr wert sind. Auffällig ist in diesem Jahr besonders Bulgarien, wo 100 Euro in Österreich einem Wert von 181 Euro entsprechen. Günstigere Urlaubsdestinationen in Ost- und Südosteuropa sind etwa auch Rumänien und Polen (siehe Grafik).

Schweiz bleibt die teuerste Destination

Auch in klassischen südlichen Urlaubsländern wie Spanien, Portugal oder Griechenland, ist der Urlaub billiger als in Österreich. Die beliebtesten Urlaubsländer der Österreicher sind traditionellerweise Italien und Kroatien. Urlaube bei unseren kroatischen Nachbarn seien mit der Inflation und durch die Euro-Einführung aber etwas teurer geworden, so Stefan Bruckbauer, Chefvolkswirt der UniCredit Bank Austria.Nach wie vor günstiger sind Urlaube in Ungarn und der Türkei. Waren 100 Euro in Österreich im vergangenen Jahr in der Türkei noch 160 Euro wert, sind es heuer nur noch 128 Euro. Die Türkei liegt damit aber beim „Urlaubseuro“ immer noch unter den Top Ten der günstigsten Länder und auch Ungarn sei weiterhin sehr beliebt. Seit Jahren zu den teuersten Zielen für Urlaubende aus Österreich zählt die Schweiz. Die Inflation ist deutlich niedriger als in Österreich, der Anstieg des Schweizer Franken gegenüber dem Euro wirke sich hier allerdings negativ aus.

Ebenfalls ein ähnliches Preisniveau wie in Österreich erwartet Urlaubende in Irland und den USA, so Ökonom Bruckbauer. Trotz Preissteigerungen, die zum Teil über jenen in Österreich lagen, mache der starke Euro Urlaube in Übersee heuer um durchschnittlich rund elf Prozent günstiger. Für den heimischen Tourismus könne es mittelfristig zum Problem werden, wenn man anderswo im Urlaub mehr für sein Geld bekomme.

