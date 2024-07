Chefwechsel bei Österreichs größter Bank

Der Wechsel war schon länger geplant. Cernko wird als Aufsichtsratsmitglied in der Erste Bank Österreich aber weiterhin im Konzern bleiben. Einen größeren Umbau gibt es unterdessen im Vorstand der Erste Bank, wie das Institut mitteilte.

Finanzvorstand Stefan Dörfler und Risikovorständin Alexandra Habeler-Drabek, die bisher sowohl in der Erste Group als auch in der Erste Bank im Vorstandsteam waren, werden sich künftig nur noch auf ihre jeweiligen Aufgaben in der Group konzentrieren. Die Finanzagenden übernimmt zusätzlich die Erste-Bank-Vorstandschefin Gerda Holzinger-Burgstaller, als neue Risiko- und Operations-Vorständin zieht ab 1. August Ilinka Kajgana in das Führungsteam ein.

Neuer Privatkundenvorstand der Erste Bank wird ab 1. Juli Maximilian Clary und Aldringen. Hans Unterdorfer bleibt unverändert Unternehmenskundenvorstand.

