Billa zeigt im Lentia, wie man sich Handel vorstellt

LINZ. 500 Obst- und Gemüsesorten, eine erweiterte Weinauswahl, 1900 unterschiedliche Artikel in der Feinkost, breitere Gänge, eine eigene Konditorei mit eigenen Rezepten und zusätzliche Delikatessen: So präsentiert Billa plus seine Filiale in der LentiaCity, die nach drei Monaten Umbauzeit nun wiedereröffnet wurde.

Sieben Millionen Euro habe der Rewe-Konzern allein in diese Filiale investiert, sagt der Vertriebsdirektor für die Region Oberösterreich, Thomas Steingruber – knapp ein Fünftel der gesamten Investitionskosten für das Bundesland in diesem Jahr. Weitere Mittel flössen in Filialen wie St. Pantaleon, Wels oder Braunau. Die Filiale im alten Pro-Kaufhaus werde dafür, wie geplant mit 31. Dezember geschlossen, sagt Steingruber.

In den Filialen werde alles getan, um nachhaltig zu wirtschaften – mit Grünstrom und Optimierung von Beleuchtung und Kühlung. Der Regionaldirektor hebt besonders die Regionalität des Sortiments hervor: 410 Produzenten liefern 3600 Artikel aus Oberösterreich, das Genussland ist dabei Partner des Konzerns.

Insgesamt betreibt Rewe in Oberösterreich 157 Filialen mit 3600 Beschäftigten. 115 davon arbeiten in der neuen Filiale in der LentiaCity.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.