Batterien für Sonderfahrzeuge: Zwei Leitbetriebe aus Oberösterreich kooperieren

Das gab Rosenbauer am Dienstag in einer Presseaussendung bekannt. Die langfristige Kooperation sichere Technologiearbeitsplätze in der Region und setze ein klares Zeichen für E-Mobilität aus Österreich.

Das neue Flughafenlöschfahrzeug Panther electric benötigt eine Batterie mit besonders hoher Leistungsdichte und möglichst wenig Mehrgewicht, um die notwendige hohe Beschleunigung bei Einsatzfahrten erfüllen zu können, hieß es.

Die Miba Battery Systems setze als weltweit erster Anbieter auf modernste Zelltechnologie aus der Automobilindustrie, die sich bereits in Serienfahrzeugen bewährt habe.

