Arbeiterkammer: Spesen für Bankomatkarte stiegen um 132 Prozent

Transaktionen am Schalter in der Bankfiliale sind teurer geworden, Online-Banking ist vergleichsweise günstig.

Der Bankenmonitor der Arbeiterkammer (AK) überprüfte 53 Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, bei Sparen, Krediten und Wertpapieren von zwölf Banken in Wien. „Im Vergleich zum Vorjahr haben die Banken jetzt umfassender an der Spesenschraube gedreht“, sagt AK-Konsumentenschützer Christian Prantner. „Im Vorjahr haben sechs Banken ihre Preise erhöht, heuer waren es zehn."

Am stärksten verteuert hätten sich Transaktionen, die am Schalter oder an der Kassa in der Filiale gemacht werden. Auffällig sei, dass Bargeldbehebungen über Bankomaten zunehmend teurer werden: Bei Kontopaketen werde immer häufiger sofort oder nach Überschreiten einer vertraglich festgelegten Anzahl an Abhebungen ein Entgelt verlangt.

Bareinzahlung am Schalter und Bankomatkarte wurden teurer

Als Beispiel nennt die AK die UniCredit Bank Austria, sie erhöhte die meisten Entgelte im Zahlungsverkehr. Insgesamt hob sie 16 Preise im Schnitt um 10,10 Prozent an. Bareinzahlung am Schalter kostet nun 11,60 Euro statt vormals 10,50 Euro. Dafür wurde ein Spesensatz zur Gänze gestrichen, auch Mahngebühren wurden teilweise gesenkt.

Die Bank Direkt (eine Marke der Raiffeisenlandesbank OÖ) verteuerte laut AK sieben ihrer Entgelte. Kräftig an der Gebührenschraube gedreht wurde im Zahlungsverkehr und bei den Plastikkarten – im Schnitt 28,13 Prozent. Die Gebühr für eine Bankomatkarte wurde um mehr als das Doppelte erhöht – von 15,81 Euro auf 36,64 Euro, das ist ein Plus von knapp 132 Prozent. Auch für manuelle Überweisungen verlangt die Bank nun um fast ein Drittel mehr.

Manche Spesen sind verhandelbar

Die AK rät Konsumenten, die Kontoauszüge und Mittelungen der Bank genau zu kontrollieren. Manche Spesen seien verhandelbar, insbesondere im Kreditgeschäft. Gegen eine Erhöhung der Entgelte gibt es ein Widerspruchsrecht, die Bank kann dann allerdings den Kontovertrag kündigen.

Generell sei Online-Banking günstiger: Eine beleghafte Überweisung kostet laut AK im Schnitt 3,67 Euro. Der Umstieg auf eine elektronische beleglose Überweisung mittels Onlinebanking sei zumeist kostenlos.

