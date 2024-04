41 Stunden pro Woche: Industrie will Arbeitszeit verlängern

Wohlstand entstehe nur durch Leistung und in Österreich sei die Arbeitszeit pro Beschäftigtem in den letzten Jahren schon stark zurückgegangen, argumentierte IV-Generalsekretär Christoph Neumayer am Montag vor Journalisten. "Verstehen Sie es bitte auch als bewusstes Signal", so Neumayer zu seinem Vorschlag.

"Auf die Stopptaste drücken"

Angesichts der Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung und der Lohnforderungen in den KV-Runden "muss auf die Stopptaste gedrückt werden", auch wenn dies kein Wohlfühlthema sei. Aus Sicht der Unternehmen wäre die Erhöhung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich, also ohne Lohnerhöhung gedacht, aber es müsse jedenfalls "bei den Kollektivvertragsverhandlungen diskutiert werden, wie man damit letztlich umgeht". Als "kleiner Hinweis" erinnerte Neumayer in diesem Zusammenhang an die "Unzahl an Feiertagen" in Österreich. Das seien alles Themen, "die müssen wir angehen", so wie man aufhören müsse, über Arbeitszeitverkürzung zu reden - insbesondere in Branchen, die händeringend nach Personal suchen.

Junge Menschen seien anspruchsvoller bei der Jobwahl, so Neumayer. Der Anteil derer, die über die Norm hinaus Leistung erbringen wollen, sei gesunken. Man dürfe sie aber deshalb nicht in Watte packen, sondern müsse als Management Wege zu sinnstiftendem Arbeiten finden, Leistung etwa durch projekt- und zielorientiertes Arbeiten erzielen.

IV-Chefökonom Christian Helmenstein wies in dem gemeinsamen Pressegespräch darauf hin, dass viele junge Menschen angesichts der hohen Wohnungspreise keine Perspektive mehr sähen, trotz Leistungserbringung Eigentum aufbauen zu können. Hier gebe der Rückgang der Wohnungspreise, insbesondere in Relation zu den gestiegenen Nominaleinkommen, Anlass zur Hoffnung. Aber vielen jungen Menschen sei nicht bewusst, dass eine Verringerung der Arbeitszeit auf 80 Prozent über das Berufsleben zu 400.000 Euro weniger Einkommen führen könne - "das ist nicht ein Mittelklassewagen, das sind ein bis zwei Wohnungen".

Frühjahrslohnrunden als veraltetes Konzept?

Die laufenden Frühjahrslohnrunden, seien früher "ohne große mediale Begleitmusik" gut gelaufen, aber die Lage habe sich nun geändert, das Umfeld sei schwieriger geworden, räumte Neumayer ein. Die Streiks bzw. 20 erfolglosen KV-Runden bei der AUA seien da "ein Fanal" gewesen.

Der Mechanismus der Lohnrunden stamme "aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts", davon müsse man sich lösen und mehr Flexibilität einbringen. Das hätten in Deutschland schon viele Gewerkschafter gut verstanden, "in Österreich sind wir noch nicht so weit, das ist spürbar, aber wir stehen an einem Punkt, wo das passieren muss".

Helmenstein warnte in diesem Zusammenhang davor, dass in Österreich hohe Arbeitskosten mit hohen Energiekosten zusammenfielen - und im Winter auch ein Mangel an Gas drohe. Da drohe in Branchen wie Papier und Pappe, dass Österreich zu dem Produktionsstandort mit den höchsten Stückkosten werde - und die multinationalen Konzerne der Branche ihre Produktion in andere Länder verlagern.

Rezession dauert an

Die heimische Industrie ist weiter in einer Rezession, schrumpft also. "Sehr langsam und vorsichtig erkennen wir zarte Silberstreifen am Horizont" - das bedeute aber nur, "womöglich wird es uns gelingen, in den kommenden Monaten in eine Stagnationsphase zu kommen", sagte Christoph Neumayer, Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), am Montag vor Journalisten. Von Wachstum der Industrieproduktion sei derzeit keine Rede.

Der Ausblick sei "weit überwiegend von Schatten geprägt", so IV-Chefökonom Christian Helmenstein bei der Präsentation des Konjunkturbarometers für das erste Quartal 2024. Aber immerhin sehe er das vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) prognostizierte Schrumpfen der realen Industrieproduktion um 1,5 Prozent als "unteren Rand" - über den Sommer sollte eine Stagnation an die Stelle der Rezession treten.

Inländische Konjunktur "extrem schwach"

Auslöser für die verbesserten Aussichten sei ein Anstieg bei den Auslandsaufträgen – seit den 1950er-Jahren habe es keinen Aufschwung gegeben, der nicht durch einen Anstoß von außen ausgelöst worden sei. Auch die leichte Abwertung des Euro - um drei Prozent in einem Jahr - habe "angesichts des extremen Kostendrucks" wenigstens keine zusätzliche Belastung gebracht. Die inländische Konjunktur sei aber noch "extrem schwach" beim Auftragseingang.

Auch die Beschäftigung in der Industrie werde in den nächsten drei Monaten noch stark zurückgehen, es drohe die Gefahr, dass qualifizierte Beschäftigte abwandern - ins Ausland oder in andere Branchen - und damit der heimischen Industrie verlorengehen. Die Industrie werde zwar weiter zu stabilen Preisen beitragen, könne aber nicht mehr Inflationssenkend wirken, sagte Helmenstein.

"Bürokratie-Tsunami" als Kostentreiber

Ein besonderer Kostentreiber ist aus Sicht der IV der "Bürokratie-Tsunami", wie es Neumayer nannte, der über die Unternehmen schwappe. Er habe teils in EU-Regelungen wie dem Lieferkettengesetz, dem Green Deal oder Umweltregeln (ESG) seinen Ursprung, teils werde er von österreichischen Vorgaben befeuert. Um zu erheben, wie sich die Bürokratiekosten entwickeln, plane die IV einen neuen "Belastungsbarometer", der im Laufe des Jahres konkrete Kosten der Bürokratie benennen soll.

Derzeit müsse man sich bei den Bürokratiekosten eher auf "anekdotische Evidenz" verlassen, so Helmenstein. In den vergangenen fünf Jahren seien 850 neue Vorschriften und Auflagen auf 5.000 Seiten Papier für die Industrie dazugekommen. Da sei es "kein Wunder, dass das Management in mittelständischen Unternehmen kaum mehr Zeit hat, sich um seine Kernaufgaben zu kümmern".

Hoffnung macht der Industrie, dass EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyern angekündigt hat, die Berichtspflichten der europäischen Industrie um 25 Prozent zu senken. Die IV werde in Kürze einen Katalog vorstellen, um beispielhaft zu zeigen, wie so etwas gelingen könnte, kündigte Neumayer an. "Grundsätzlich sind wir positiver gestimmt, weil die EU-Kommission das Thema adressiert hat." Problematisch sei allerdings, dass die bürokratischen Anforderungen "unabgestimmt in einem Wust, in Wellen über die Unternehmen kommen".

