Snowboard: Prommeger gewann Parallel-RTL in Banso vor Karl

In einem rein österreichischen Finale setzte sich Prommegger gegen Benjamin Karl durch. Auf Platz drei landete Gabriel Messner aus Italien. Bei den Frauen kamen beim Sieg der Deutschen Ramona Hofmeister die Salzburgerin Claudia Riegler auf Platz sechs, Sabine Payer wurde Siebente. Am Sonntag steht je ein weiteres Rennen in der olympischen Disziplin auf dem Programm.

