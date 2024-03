Wie vor 44 Jahren: Vierfach-Triumph für Österreichs Skispringer

"Eine unglaubliche Teamleistung. Da muss jeder alles richtig gemacht haben - auch das Serviceteam. Es ist ein perfekter Tag für uns." Stefan Kraft, der in der Raw Air und im Gesamt-Weltcup souverän führt, staunte nach einer Machtdemonstration der österreichischen "Adler" in Trondheim. Die vom Salzburger angeführten rot-weiß-roten Skispringer haben einen seltenen Vierfach-Triumph gefeiert.

So ein Kunststück gelang der heimischen Equipe zuvor nur ein Mal. Das war 1980 in Thunder Bay, als Armin Kogler vor Hubert Neuper, Toni Innauer und Claus Tuchscherer siegte. Auch die Slowenen schafften das im März 2022 in Planica.

Diesmal landeten in Norwegen sogar fünf Österreicher unter den besten Sechs. Hinter dem Quartett Kraft, Daniel Tschofenig, Jan Hörl und Daniel Huber landete Michael Hayböck auf Rang sechs. "Ich bin zwar nur fünftbester Österreicher, aber zufrieden mit der Leistung. Für unsere Mannschaft ist das wirklich super", sagte der Theninger.

Weiter geht‘s mit dem Skifliegen in Vikersund, wo sich Kraft bereits die große Kristallkugel sichern kann.

