Kraft-Rekord vertagt: Abbruch in Szczyrk

Das gestrige Weltcup-Springen im polnischen Szczyrk wurde nach 40 Springern im ersten Durchgang wegen zu starken Windes abgebrochen.

Kraft hätte Weltcup-Podestplatz Nummer 109 angepeilt, womit er Janne Ahonen überholt hätte. Der Bewerb könnte am Freitag in Zakopane nachgetragen werden, wo am Wochenende ein Team- und ein Großschanzen-Einzelwettkampf angesetzt sind.

