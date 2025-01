Super-G: Überraschungssieg von Macuga in St. Anton, Venier Zweite

Beim Startnummern-Rennen, das von wechselhaften Sichtverhältnissen wesentlich beeinflusst wurde, belegten Federica Brignone (ITA), Altmeisterin Lindsey Vonn (USA) und Lara Gut-Behrami (SUI) am Sonntag die weiteren Plätze. Für die kränkelnde Cornelia Hütter schaute mit "Oberschenkeln aus Butter" kein Top-Ergebnis heraus.

Venier musste sich der 22-jährigen Macuga mit Respektabstand von 0,68 Sekunden beugen. Die Tirolerin war bereits in der Abfahrt am Samstag als Fünfte beste Österreicherin gewesen. 24 Stunden später sorgte sie für den ersten Podestplatz der ÖSV-Frauen nach vier Rennen ohne auf der "Karl Schranz"-Strecke. Im fünften Speed-Rennen der Saison stand zum vierten Mal eine Österreicherin am Podest.

Die zweifache Saisonsiegerin Hütter gehörte als 23. nach 35 Läuferinnen am Sonntag zu den Geschlagenen. Am Samstag war sie bereits kränklich in der Abfahrt Siebente gewesen. Zweitbeste Österreicherin war Ricarda Haaser als Neunte, Ariane Rädler lag auf Platz 14. Mirjam Puchner brach ihre Fahrt nach einem Verschneider in der steilsten Passage ab.

