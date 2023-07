Ski-Traumpaar erobert Hollywood

Im Winter sind sie das Traumpaar der alpinen Ski-Weltcups, aber auch im Sommer versprühen Mikaela Shiffrin und Aleksander Aamodt Kilde viel Lebensfreude und Glamour. Derzeit erobern die beiden Ski-Asse Hollywood. Bei zwei Auftritten in Los Angeles zogen Shiffrin und Kilde nicht nur viele Blicke auf sich, sie waren auch als Fotomodelle vieler Medien begehrt.

Bei der Player's Night Out der Online-Plattform "The Players' Tribune" trug Shiffrin einen schwarzen, mit Glitzersteinen besetzten Zweiteiler, Kilde einen Anzug mit kurzen Hosen und einem ärmellosen Sakko.

Einen Tag später präsentierte sich Shiffrin bei den Espy Awards, einem Preis der Mediengruppe ESPN, in einem bodenlangen, weißen Glitzerkleid. Auf der Bühne des Dolby-Theaters in Hollywood bekam die 28-Jährige den Award für die Sportlerin des Jahres. "Für mich ist es nicht wichtig, Rekorde zu brechen oder neu aufzustellen. Es ist wichtig, die Richtung für die nächste Generation vorzugeben und sie zu inspirieren", sagte eine sichtliche bewegte Shiffrin in ihrer emotionellen Dankesrede.

