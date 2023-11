Lucas Braathen gibt Felix Neureither das "Ja-Wort"

Seine Teamkollegen standen unter Schock, die Konkurrenten glaubte an einen Scherz und der Ausrüster sprach von einer "Katastrophe" - der überraschende Rücktritt von Skirennläufer Lucas Braathen erinnerte an den plötzlichen Abgang von Dreifach-Olympiasieger Matthias Mayer im Dezember 2022 in Bormio. Der Norweger ist allerdings erst 23 Jahre alt und der Entscheidung lagen auch Streitigkeiten mit dem Verband zugrunde. Ein Nationenwechsel wäre eine Möglichkeit zum Weitermachen.

Die Richtlinien beim norwegischen Verband sind streng, die individuelle Entfaltungsmöglichkeit der Aktiven ist stark eingeschränkt. Braathen machte ein unerlaubtes Modeshooting und wurde mit einer Geldstrafe belegt. Sicherlich ein Mitgrund für das plötzliche Aus von Braathen. Und der ehemalige deutsche Skiprofi Weirather nützte die Gelegenheit und machte dem Norweger einen Antrag. "Wenn es wegen des Verbandes ist, würde ich dich heiraten und dann kannst du für Deutschland starten", schrieb Neureuther.

Ein Fan wollte es wissen

Auf Instagram wollte es ein Fan jetzt wissen und fragte den Norweger, wann die Hochzeitsglocken läuten? Mit einem Augenzwinkern antwortete Braathen: "Wie ihr alle mitbekommen habt, hat Felix mir einen sehr großzügigen Antrag gemacht. Ich wäre verrückt, einem so liebevollen Mann nicht das Ja-Wort zu geben. Wir haben ja auch die Erlaubnis von seiner Frau Miriam bekommen."

Segen von Ehefrau Miriam

Übrigens, das berichten einige Medien, die ehemalige Biathletin und Frau von Felix Neureuther, Miriam, repostete das Video in ihrer Instagram-Story und verkündete: "Willkommen in unserer verrückten Familie."

Felix und Miriam Neureuther. Bild: Procter & Gamble Germany GmbH & Co Operations oHG

Natürlich ist das Ganze als Scherz zu sehen, doch die Geschichte zeigt, wie Sportverbände Athleten und Athletinnen den Spaß am Sport vermiesen können.

