Hirscher: "Die Jungen denken sich, der Opa kommt"

Auch seine Konkurrenz dürfte sich freuen: "Die Jungen, ich sage Teenager, die werden es sicher ganz cool finden. Die, glaube ich, denken sich echt, der Opa kommt", sagt Hirscher in der Sendung, die am Sonntag von 9 bis 11 Uhr auf Ö3 zu hören sein wird. Der dort auch ungewöhnlich tief blicken lässt. Hirscher zeigt sich so privat wie selten: Was bewegt eine Sportlegende mehr – eine olympische Medaille oder Kinder? Hirscher: "Sicher wenn du Papa wirst. Das verändert dein Leben massiv. Die Werte verschieben sich brutal. Das hat mich persönlich menschlich sicher extrem weitergebracht und auch verändert." Und: "Mit Kindern merkt man dann schon: ‚Worum geht’s jetzt eigentlich?‘ Darum, dass man zwei Hundertstel schneller oder langsamer ist, oder ob es den Kids gut geht, dass sie gesund sind, wachsen, gedeihen und sich entwickeln können. Und das relativiert natürlich den Wahnsinn dann schon sehr stark."

Bis zum Abflug nächste Woche stünde vor allem nun noch Konditionstraining auf dem Programm, "dann werde ich mich nach Neuseeland begeben und die ersten Rennen fahren", erklärte der 35-Jährige, der seine Karriere nach 67-Weltcup-Siegen, sieben WM-Titeln und zwei Olympia-Goldenen vor fünf Jahren eigentlich beendet hatte. In Coronet Peak auf der Südinsel steigen von 15. bis 19. August je zwei FIS-Riesentorläufe und -Slaloms.

