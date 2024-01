Feller sang sich in die Herzen der Schweizer Fans

Durch seinen Sieg am Sonntag beim Slalom von Adelboden ist für Manuel Feller ein Traum in Erfüllung gegangen. "Am Chuenisbärgli zu gewinnen ist etwas, was man unbedingt will als Slalom-Fahrer", sagte der Tiroler nach seinem vierten Weltcup-Erfolg.

Damit fuhr er sich ins Rote Trikot des Disziplinen-Führenden und trällerte dann das Lied in Schweizer Mundart aus dem Berner Oberland ins Mikro. Die vielen tausend Zuschauer ließen sich nicht lange bitten.

