Ein Solo für Gut-Behrami?

Das jüngste Speed-Triple der alpinen Ski-Damen in Cortina war von einer Sturz-Orgie und vielen schweren Verletzungen geprägt. Das nächste steht vor der Tür – und zwar in Crans-Montana, wo sich die Schweizer Lokalmatadorin Lara Gut-Behrami anschickt, ihre Weltcupführung auf die wegen einer Innenbandblessur im linken Knie nach wie vor fehlende Amerikanerin Mikaela Shiffrin auszubauen.

Derzeit beträgt der Vorsprung fünf Punkte, heute (10.30 Uhr, ORF 1) in der ersten Abfahrt zählt Gut-Behrami nach einem zweiten Platz im Abschlusstraining (hinter Ester Ledecka/Cze) zum engsten Favoritinnenkreis. "Der Zustand der Piste ist nicht optimal (Warmwettereinbruch, Anm.), aber ich mag Crans-Montana", sagt die 32-Jährige, die hier drei Siege feierte.

Aber auch die Österreicherinnen muss man auf dem Zettel haben. In den bisherigen fünf Saison-Abfahrten sprangen fünf Stockerlplätze heraus: Stephanie Venier war Erste (in Cortina) und Zweite, Cornelia Hütter, Mirjam Puchner und Christina Ager fuhren dritte Plätze heraus. Hütters Gedanken an Crans-Montana sind nicht die besten: Im Februar 2022 zog sich die Steirerin bei einem Sturz ein Schädel-Hirn-Trauma mit partiellem Gedächtnisverlust zu. "Aber heuer bin ich mit einem ganz anderen Gefühl hergekommen. Ich bin stärker und reifer geworden, ich bin gewachsen", betonte die 31-Jährige.

Im Herren-Training für die Abfahrt in Kvitfjell am Samstag (12 Uhr, ORF 1) war der Schweizer Niels Hintermann auf verkürzter Strecke der Schnellste. Vincent Kriechmayr fuhr auf Rang vier (+0,70).

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

