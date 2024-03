Die Durststrecke ist zu Ende: Manuel Feller sichert sich Slalom-Kristall

Manuel Feller in Siegerpose

Manuel Feller ist (kampflos) am Ziel seiner Träume angelangt, das Zittern hat ein Ende: Der 31-jährige Fieberbrunner steht als Gewinner des Slalom-Weltcups fest. Weil Kranjska Gora eine Komplett-Absage der für das Wochenende geplant gewesenen Technik-Rennen vermeldete, ist der österreichische Ski-Star nicht mehr abzufangen.

Vor dem Weltcup-Finale in Saalbach (16. bis 24. März/mit einem Torlauf) beträgt sein Vorsprung auf den Bayer Linus Straßer 169 Punkte. Die Mission ist erfüllt und eine längere Durststrecke damit zu Ende.

Österreichs Team wartete seit dem Weltcup-Winter 2020/21 auf eine Kristallkugel in den Individual-Disziplinen. Jetzt ist es wieder so weit. "Wir alle, auch der Manu, wären sehr gerne in Kranjska Gora gefahren. Aber die anhaltenden Regenfälle machen das nicht möglich", sagte Österreichs Herren-Rennsportleiter Marko Pfeifer.

"Man muss den Hut ziehen"

"Man muss den Hut vor Manu ziehen. Er hat eine großartige Entwicklung gemacht in seiner Karriere - von einem ein bisschen Bruchpiloten mit Rückenproblemen zu einem der konstantesten Fahrer im Weltcup", betonte der 50-Jährige.

"Eine Mega-Saison, unglaubliche Konstanz, unglaubliche mentale Stärke. Vier Siege, nie schlechter als Fünfter, das ist eine traumhafte Saison", ergänzte Pfeifer. "Manu ist eine richtige Bereicherung für den Skisport - auch als Mensch, als Typ. Herzliche Gratulation, dass wieder einmal eine Kugel nach Österreich geht. Darauf werden wir nach dem Finale anstoßen."

Weitere Kugeln sind möglich

Rein rechnerisch hat "Ski Austria" weitere Chancen auf kleine Kristallkugeln. Richtungsweisend wird das Super-G-Rennen am 22. März in Saalbach. Der Gramastettner Vincent Kriechmayr liegt in dieser Speed-Disziplin aktuell 81 Punkte hinter dem Schweizer Marco Odermatt, der bei einem Erfolg des Österreichers nicht besser als 14. werden darf.

Vor dem Finale trennen Stephanie Venier in der Abfahrt 68 Zähler von Gut-Behrami, Cornelia Hütter im Super-G 69. Auch da geht noch was.

Alexander Zambarloukos

