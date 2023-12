Auch zweite Männer-Abfahrt in Beaver Creek abgesagt

Die Absage hatte sich bereits angekündigt, der von den Meteorologen prognostizierte starke Wind fegte über das tief verschneite Skigebiet im US-Bundesstaat Colorado hinweg. Damit wurde es erneut nichts mit dem ersten Speed-Rennen in diesem Winter.

Die letzten Hoffnungen der Verantwortlichen ruhen auf dem Sonntag. Um 18.45 MEZ stünde ein Super-G auf der "Birds of Prey" am Programm. Von den vier abgesagten Männer-Abfahrten ist bisher nur eine neu angesetzt worden. Ein Rennen von Zermatt/Cervinia wird in Gröden nachgeholt.

Mehr zum Thema Ski Alpin Nach Absage in Beaver Creek: Speed-Piloten in der Warteschleife, Thompson nach Sturz "stabil" BEAVER CREEK (Colorado). Die Speed-Piloten im alpinen Ski-Weltcup müssen weiter auf ihr erstes Saisonrennen warten. Nach Absage in Beaver Creek: Speed-Piloten in der Warteschleife, Thompson nach Sturz "stabil"

