3 Stockerlplätze im Weltcup für Österreichs Snowboarder am Sonntag

Samstag-Sieger Andreas Prommegger und der im Gesamtweltcup führende Benjamin Karl hatten die K.o.-Duelle verpasst.

Lesen Sie auch: Snowboard: Prommegger holte sich Weltcupsieg Nummer 23

Zweiter Weltcupsieg für Auner

Für Auner war es der zweite Weltcupsieg. "Unglaublich! Es war so schlagig, ich habe mich durch die schwierige Passage gekämpft. Ich bin so glücklich. Es ist mein erster Stockerlplatz im PGS, das geht mir ans Herz." Auner hatte zuvor das Österreicher-Duell im Halbfinale für sich entschieden und sich in der Runde der letzten acht gegen Aaron March (ITA) durchgesetzt, Payer gegen Roland Fischnaller (ITA). Fabian Obmann unterlag Felicetti. Endstation im Achtelfinale war für Sebastian Kislinger und Dominik Burgstaller.

Das könnte Sie auch interessieren: Val di Fassa versinkt im Schnee: Ski-Weltcup-Super-G der Frauen abgesagt

Ulbing besiegte im Viertelfinale Elisa Caffont (ITA), im Semifinale setzte sie sich gegen die Schweizerin Ladina Jenny durch. Claudia Riegler musste sich in der Runde der letzten acht Ramona Hofmeister geschlagen geben. Die Deutsche landete auf Platz vier, sicherte sich aber wie bei den Männern Karl die kleine Kugel für die Riesentorlaufwertung. Im Achtelfinale schied Sabine Schöffmann aus.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ski Alpin Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.