Lucas Braathen kehrt zurück: Ski-Star fährt künftig für Brasilien

Lucas Braathen wird in den alpinen Ski-Weltcup zurückkehren. Wie der 23-Jährige bei einem Medientermin am Donnerstag im Hangar7 erklärte, werde er künftig aber nicht für seine Heimat Norwegen sondern für Brasilien an den Start gehen.

"Wir sind hier, weil ich in den alpinen Skisport zurückkehre. Und ich tue das für das Land, in dem ich meine Liebe zum Sport entdeckt habe", sagte Braathen erst in Portugiesisch, dann in Englisch. Seine Mutter ist aus Brasilien, und er selbst hat als zweiten Namen Pinheiro.

"Es fühlt sich richtig an", sagte der Ski-Star über seine nunmehrige Entscheidung.

Trotz seines jungen Alters hatte der extrovertierte Braathen, der nicht nur wegen seiner lackierten Fingernägel als bunter Hund unter den Alpinen gilt, bereits fünf Weltcuprennen gewonnen.

