Zwei Ex-Linzer holten mit Kapfenberg vor Rekord-Kulisse den ÖEL-Titel

Kapfenberg sicherte sich den Titel in Österreichs dritthöchster Liga

Daniel Oberkofler und Kevin Moderer - die beiden Steirer spielten jahrelang gemeinsam für die Black Wings in Linz - sind ÖEL-Champions! Nur ein Jahr nach ihrem Karriereende in den Pre-Playoffs der vergangenen Saison im Dress der Graz 99ers, ausgerechnet gegen die Black Wings, stehen die beiden gemeinsam wieder ganz oben. Diesmal in der dritthöchsten Liga für den Kapfenberger SV.

Die Steirer verwalteten im Rückspiel vor 3200 Zuschauern in der Stadthalle Kapfenberg den Drei-Tore-Vorsprung aus dem Hinspiel in Hohenems. Nachdem Oberkofler bereits im Hinspiel getroffen hatte, bereitete der Grazer den Führungstreffer für die steirischen Kängurus durch Christoph Draschkowitz vor. Noch vor der Pause gelang das 2:0. Nur vier Minuten später erzielte Oberkofler dann das 3:0 selbst.

Hohenems kam aber wieder zurück in die Partie. Nach einem Doppelschlag binnen drei Minuten glich Benjamin Kyllönen die Partie in der 33. Minute zum 3:3 aus. Das Schlussdrittel brachte je einen Treffer auf beiden Seiten, womit sich Kapfenberg mit einem Gesamtscore von 8:5 zum Champion krönte.

Neben Moderer und Oberkofler standen aufseiten der Hohenemser mit Marcel Wolf und Martin Grabher-Meier zwei weitere Ex-Cracks der Black Wings.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz