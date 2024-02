Ungarischer Interviewer brachte Black-Wings-Trainer auf die Palme

Als ein ungarischer TV-Interviewer am Freitagabend nach der 1:2-Niederlage der Black Wings bei Fehervar AV19 den Headcoach der Linzer vor das Mikrofon bekommen hat, analysiert dieser das Spiel auf eine höchst professionelle Art und Weise. Auf die unabsichtlich provokant formulierte Nachfrage des Interviewers, welche Konsequenzen diese Partie haben würde, reagierte Lukas aber entnervt.

Der Trainer der Steinbach Black Wings: "Schabt euer Eis entlang der Bande ordentlich ab. Was wollen Sie, dass ich jetzt sage? Was soll die Konsequenz sein? Da ist keine Konsequenz. Das ist vieles an unserem Spiel heute Abend, das ich gemocht habe. Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen, haben es aber nicht gewonnen. Das ist frustrierend. Wir wissen, dass es in der Tabelle eng hergeht und hätten die Punkte gebraucht. Und heute haben wir diese Punkte nicht bekommen, weil der Puck in einem sehr ungewöhnlichen Weg von der Bande abgesprungen ist."

Philipp Lukas: "Was soll ich sagen? Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen"

Markus Prinz

