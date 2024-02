Jetzt wird es eine echte Zitterpartie für die Black Wings

Hoher Aufwand, null Ertrag. Die Steinbach Black Wings verließen Szekesfehervar trotz starker Leistung (20:2 Schüsse im zweiten Drittel) mit leeren Händen. Die Linzer unterlagen vor 2665 Besuchern unglücklich 1:2 (0:1, 0:0, 1:1).

Die Entscheidung fiel 4:06 Minuten vor der Sirene, der Puck war in spitzem Winkel von der Bande zurückgesprungen, Akos Mihaly schaltete am schnellsten und traf den EHC, für den zuvor Graham Knott in Überzahl ausgeglichen hatte (54.), mitten ins Herz (56.).

Lesen Sie mehr im Liveticker vom Spiel

Es ist ein empfindlicher Rückschlag im Kampf um eine Top-6-Platzierung und den direkten Einzug in die Play-offs. "Bitter, wir hatten viele Chancen", sagte Stürmer Andreas Kristler vor dem Endspurt im Grunddurchgang gegen Villach (Sonntag, 17.30 Uhr, PULS 24), in Asiago (Mittwoch, 19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) und gegen Ljubljana (Freitag, 19.15 Uhr).

Die Kärntner, die Bozen 7:3 abfertigten, haben sich für die heiße Phase mit drei Kanadiern verstärkt: Die Stürmer Tyler Steenbergen (HK Poprad) und Max Golod (Nybro) sowie Verteidiger Ethan Cap (Greenville) zog es an die Drau. Vorerst mit Erfolg. Der VSV ist Vierter, Linz als Sechster gerade noch – punktgleich mit Verfolger Innsbruck (4:5 nach Verlängerung in Feldkirch) – über dem Strich. In den direkten Duellen mit den Tirolern haben übrigens die Black Wings die Nase vor.

Als Grunddurchgangssieger steht der KAC, der bei den Vienna Capitals 2:1 gewann, fest. Die "Rotjacken" genießen damit bis zu einem möglichen Play-off-Finale Heimrecht.

Graz99ers - Asiago Hockey 3:4 (0:2,1:0,2:2) Vienna Capitals - EC-KAC 1:2 (0:1,0:0,0:1) EC VSV - HCB Südtirol 7:3 (0:0,3:2.,4:1) Fehervar AV19 - Black Wings Linz 2:1 (1:0,0:0,1:1) Olimpija Ljubljana - EC Salzburg 4:5 n.P. (1:3,2:1,1:0,0:0,0:1) Pioneers Vorarlberg - HC Innsbruck 5:4 n.V. (1:0,2:2,1:2,1:0)

1. EC-KAC 46 29 3 6 8 175:100 75 99 * 2. Fehervar AV19 45 27 2 3 13 144:123 21 88 * 3. EC Salzburg 45 22 7 4 12 138:107 31 84 * 4. EC VSV 45 20 5 4 16 154:134 20 74 5. HCB Südtirol 45 21 5 0 19 130:121 9 73 6. Black Wings Linz 45 18 5 8 14 144:115 29 72 7. HC Innsbruck 45 17 7 7 14 131:129 2 72 8. Pustertal Wölfe 45 18 5 5 17 134:132 2 69 9. Olimpija Ljubljana 45 17 5 5 18 141:137 4 66 10. Pioneers Vorarlberg 46 17 4 3 22 149:150 -1 62 ** 11. Vienna Capitals 46 9 7 7 23 110:163 -53 48 12. Asiago Hockey 45 8 5 9 23 116:181 -65 43 13. Graz99ers 45 6 5 4 30 87:161 -74 32

* = im Viertelfinale ** = im Pre-Play-off



Nächste Runde:

Sonntag EC Salzburg - Pioneers Vorarlberg 15.00 EC-KAC - Olimpija Ljubljana 16.00 Black Wings Linz - EC VSV 17.30 HC Innsbruck - Fehervar AV19 17.30 Pustertal Wölfe - Graz99ers 18.00 HCB Südtirol - Asiago Hockey 18.00

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.