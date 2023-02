Steel Wings unterlagen Zeller Eisbären 1:5

Die Linzer, bei denen Dennis Sticha und Patrick Söllinger aus der ICE-Mannschaft aushalfen, starteten gut in die Partie. Es ging flott hin und her, beide Teams spielten ein intensives Spiel. Dennis Sticha gelang in der 17. Minute sogar das 1:0 in Unterzahl.

Im zweiten Abschnitt entlud sich aber die Wucht der Eisbären. 20:8 Schüsse zugunsten der Salzburger sollten es nach diesem Mittelabschnitt sein, die in der Statistik aufscheinen. Nur logisch, dass der EK Zell am See durch Christian Jennes (26.) zum Ausgleich kam. Hubert Berger (39.), Tomi Wilenius (40.) und Jesper Akerman (40.) brachten die Gäste mit einem Dreifach-Schlag binnen 93 Sekunden gegen Ende des Drittels deutlich in Front.

Der Schlussabschnitt war wieder ausgeglichener, das 1:5 durch Aleksi Hämäläinen (56.) stellte den Endstand der Partie dar.

„Es war wirklich ein sehr intensives Spiel und das für beiden Seiten. Beide Teams spielten sehr körperbetont, wir ließen alles am Eis und der Einsatz war da. Wir hatten auch bei 5 gegen 5 gute Chancen, aber, da müssen wir schon ehrlich sein, sie bringen als Mannschaft die Qualität mit, dann in den richtigen Momenten punkten, was sich vor allem auch an den Special Teams zeigt. Sie haben mehr Erfahrung als wir, aber so wie ich schon sagte, mir gefiel wie wir 5 gegen 5 spielten", sagte Trainer Matej Hocevar.

Die Eisbären liegen nach dem Auswärtssieg in der Tabelle klar voran (16 Punkte) und dürfen wohl mit dem Playoff planen. Dahinter folgen Sterzing (9 Punkte), Gröden (8) und Fassa (7). Die Steel Wings liegen ohne Bonuspunkte und bisher nur einem erkämpften Punkt abgeschlagen am Gruppenende.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur

