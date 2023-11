Steel Wings bezwangen Gherdeina in der Verlängerung

Matteo Luisetti eröffnete die Partie nach dem Geschmack der Heimfans: In der 5. Minute traf der Südtiroler zum 1:0 für den HC Gherdeina. Nur vier Minuten später gelang den Gästen, die sich keineswegs versteckt haben, der Ausgleich: Benjamin Mosaad traf zum 1:1 (9.). Die Linzer hatten nach dem ersten Drittel sogar ein leichtes Übergewicht an Schüssen (13:16).

Im zweiten Drittel dauerte es sieben Minuten lang, ehe Gherdeina zum Doppelschlag ansetzte: Kevin Schulze brachte die Hausherren mit 2:1 in Führung (28.), der Ex-Bozener Diego Glück erhöhte nur 13 Sekunden später auf 3:1 für die Gastgeber. Exakt 30 Sekunden später wurde Alexander Vigl von den Gastgebern auf die Strafbank geschickt und weitere 19 Sekunden später stand's plötzlich 3:2. Mikael Saha traf zum 2:3 aus Linzer Sicht. Drei Treffer binnen 62 Sekunden.

Es dauerte danach bis in die 50. Minute, bis die Score-Keeper wieder etwas für die Anzeigetafel hatten: Nachdem die Linzer in den Minuten davor eine doppelte Überzahl ungenützt ließen, traf Mikael Saha zum 3:3-Ausgleich. Dabei blieb es in der regulären Spielzeit. In der Overtime dauerte es 65 Sekunden, bis eine Entscheidung fiel: Verteidiger Patrick Söllinger eroberte die Scheibe und traf zum 4:3-Sieg für die Linzer.

Die Revanche für das bittere 0:3 am Donnerstagabend daheim gegen die Red Bull Hockey Juniors ist damit vergessen, in der Tabelle rutschte man nach dieser Woche um einen Platz auf Rang elf ab. Der Rückstand auf die fixe Playoff-Teilnahme (Platz sechs) beträgt sieben Punkte.

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

