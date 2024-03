Salzburg zeigte den Black Wings den Meister

"Es gibt keine einfachen Wege durch die Play-offs. Wir müssen diszipliniert und als Team auftreten", hatte Philipp Lukas, der Trainer der Steinbach Black Wings, vor dem ersten von maximal sieben Eishockey-Viertelfinalduellen mit Salzburg gesagt. Was in der Theorie simpel klingt, sieht in der Praxis oft anders aus. So auch im Volksgarten, wo die "Bullen" den Linzern den Meister zeigten, 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) gewannen und in der Serie 1:0 in Führung gingen. Spiel zwei steigt am Dienstag (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) an der Unteren Donaulände.

Die Oberösterreicher, die – angefeuert von rund 700 Schlachtenbummlern – stark aus der Kabine kamen und zwei gute Chancen durch Graham Knott (2., 14.) vorfanden, werden sich steigern und auf ihre Stärken besinnen müssen. Voraussichtlich nicht in Bestbesetzung.

Denn die Black Wings verloren nicht nur das Match, sondern auch zwei Spieler. Stürmer Shawn St-Amant, mit 50 Punkten zweitbester Scorer des EHC, leistete sich nach 16:48 Minuten einen schmutzigen Stockstich in den Unterleib von Tyler Lewington und wurde nach Videobeweis in die Kabine geschickt. Das war so etwas wie der Knackpunkt. Eine Sperre droht.

"Diese Strafe hat uns geholfen, aber es ist nur ein 1:0 und schwierig", gab Salzburgs Thomas Raffl im Puls-24-Interview zu. Dieses Derby geizte nicht mit Emotionen, Härte war Trumpf, es gab etliche Auseinandersetzungen – und einen heftigen Check gegen Linz-Verteidiger Niklas Würschl, der zu Boden ging (49.) und vom Eis wankte. Das sah gar nicht gut aus.

Zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden, weil Salzburgs Teamstürmer Peter Schneider, der seit 20. Jänner verletzungsbedingt gefehlt hatte, zur Hochform auflief und an den ersten drei Toren beteiligt war.

Lebler: "Wir waren nicht gut genug"

Letztlich gaben die Strafen und damit die sogenannten "Special Teams" den Ausschlag. Die Black Wings kassierten Schneiders 0:1 (25.) im Powerplay und die letzten beiden Treffer binnen 56 Sekunden in Unterzahl (48., 49.). Sehr zum Ärger von Kapitän Brian Lebler: "Wir waren nicht gut genug. Aber es war nur ein Spiel, Salzburg muss noch drei Mal durch uns durch, das wird nicht passieren", kündigte der Routinier dem Gegner bei Puls 24 eine heiße Serie an.

Play-offs geizen bekanntlich nicht mit Überraschungen. Die erste lieferten die Pioneers Vorarlberg, die beim souveränen Grunddurchgangssieger KAC 2:0 gewannen. Fehervar (3:2 nach Verlängerung gegen Pustertal) und Bozen (5:2 gegen Villach) schlugen indes aus dem Heimvorteil Kapital.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.