Für die Black Wings fiel der letzte Vorhang

Aus und vorbei. Seit 21.39 Uhr sind die Steinbach Black Wings im Urlaub und wie im Vorjahr im Eishockey-Play-off-Viertelfinale gescheitert. Titelverteidiger Red Bull Salzburg war letztlich eine Nummer zu groß und auf der Zielgeraden nicht zu bremsen. Der EHC verlor Spiel fünf 1:5 (0:2, 0:2, 1:1) und die Best-of-7-Serie 1:4. Die Saison endet damit nach dem 53. Match, unter dem Strich standen 27 Siege und 26 Niederlagen (Torverhältnis 163:141).

Die Eiszeit in Linz ist aber noch nicht ganz vorbei. Am Donnerstag (18 Uhr) hat die Akademie Oberösterreich in der internationalen U20-Meisterschaft bei einer 2:0-Führung im Best-of-5-Finale den ersten Championship-Puck gegen Ujpest Budapest. Darüber hinaus steigt am 20. April (18 Uhr) ein Vorbereitungsmatch auf die A-Weltmeisterschaft (in Prag) zwischen Österreich und Tschechien.

Sechs Spieler haben Verträge

Die Black Wings interessiert das im Moment überhaupt nicht. Zu tief steckt der Stachel der Enttäuschung. In den kommenden Tagen gibt’s Einzelgespräche, eine messerscharfe Analyse, noch ein Abschlussessen und auch die Entscheidung, wer verlängert und wer gehen muss bzw. wird.

Fix ist, dass der Coaching-Staff mit Chef Philipp Lukas und dessen Assistenten Mark Szücs und Jürgen Penker bis 2027 an Bord bleibt, laufende Spielerverträge haben sechs Mann: Goalie Rasmus Tirronen, Matt MacKenzie, Gerd Kragl, Nico Feldner, Niklas Bretschneider und Shawn St-Amant (bis 2025). Beim in den Play-offs enttäuschenden Center Sean Collins können die Linzer eine Option ziehen. Eine richtige Empfehlung sieht anders aus.

"Wir brauchen gegen Salzburg unser bestes Hockey", hatte Trainer Lukas vor der Serie betont. Davon waren aber etliche Leistungsträger weit entfernt. Offensiv präsentierte sich der EHC viel zu harmlos (gerade einmal sieben Tore in fünf Play-off-Matches), die Special Teams (Powerplay, Unterzahl) standen klar im Schatten der Mozartstädter Formationen, dazu kamen Undiszipliniertheiten. Die Black Wings kassierten zu viele Strafminuten (am Montag zwölf).

Die traurigste Gestalt war aber – weil bei einem Torhüter eben jeder Fehler bestraft wird und offenkundig ist – der bedauernswerte Tirronen, der auch in Spiel 5 bei zwei Gegentreffern keine glückliche Figur abgab. Vor allem das vorentscheidende 0:2 (12.) von Nicolai Meyer aus unmöglichem Winkel (aus der Rundung) schmerzte. Nach 36:12 Minuten und dem 0:4 von Mario Huber mit einem Mann mehr war der Arbeitstag von Tirronen beendet. Der Finne machte Platz für Thomas Höneckl. Ohne Aussicht auf eine Wende.

Dabei hatten sich die Black Wings so viel vorgenommen. Die ersten 191 Sekunden (bis zur ersten Strafe) waren okay, der Start ins Mitteldrittel konnte sich ebenfalls sehen lassen, detto der Ehrentreffer von Shawn St-Amant zum 1:4 (45./pp). Trotzdem tat sich auf den Rängen mehr als auf dem Eis: Die rund 400 Schlachtenbummler aus Oberösterreich feierten ihre Cracks bis zur letzten Sekunde und auch danach. Hut ab dafür!

"Wir haben gekämpft, aber die Scheibe wollte einfach nicht für uns springen", sagte Stürmer Andreas Kristler bei Puls 24.

