Die Black Wings binden ein starkes Trio langfristig

Die Steinbach Black Wings machen vor der am Sonntag beginnenden Play-off-Viertelfinalserie (Gegner noch unbekannt) Nägel mit Köpfen.

Die Linzer, die den Eishockey-Grunddurchgang auf Platz fünf abgeschlossen haben, gaben die Vertragsverlängerungen mit der sportlichen Führung bekannt.

Headcoach und Sportchef Philipp Lukas sowie seine Assistenten Mark Szücs und Jürgen Penker bleiben drei weitere Jahre auf der Kommandobrücke. Das kongeniale Trio war beim EHC 2022 angetreten und hat die Cracks jetzt zum zweiten Mal in Folge in die Top Acht geführt.

"Sie leben so sehr für das Linzer Eishockey"

Dieser rot-weiß-rote Weg soll weitergegangen werden. Kontinuität ist Trumpf. "Philipp Lukas, Mark Szücs und Jürgen Penker leben so sehr für das Linzer Eishockey, wie wenig andere. Ihre Leidenschaft hat nach ihren aktiven Karrieren erst so richtig begonnen und zeigt sich jeden einzelnen Tag in der Kabine", sagte Klubpräsident Peter Nader.

Mehr zum Thema Black Wings Black Wings Playoff-Pick: Warum die Black Wings bei allen Teams auf dem Zettel stehen LINZ. Am Donnerstag erfahren alle Viertelfinalisten der win2day ICE Hockey League ihre jeweiligen Gegner. Und damit auch die Steinbach Black Wings. Playoff-Pick: Warum die Black Wings bei allen Teams auf dem Zettel stehen

"Alle drei leben eine vorbildliche Kultur voller Ehrlichkeit, Zusammenhalt und Einsatz vor. Sie schaffen genau die Werte in unserer Organisation, die wir vom Nachwuchs auf bis hin zu den Profis etablieren wollen. Nur durch diesen nachhaltigen Weg können wir langfristig erfolgreich sein und zu den absoluten Top-Adressen in Österreich gehören. Im Namen der gesamten Steinbach Black Wings sind wir sehr glücklich, dass wir unseren gemeinsamen Weg weitergehen."

"Wir sind erst am Anfang meiner Reise"

Philipp Lukas freut sich, den eingeschlagenen Weg weitergehen zu können. "Linz ist meine Heimat. Nach meiner langen Vergangenheit als Spieler ist es für mich ein großes Privileg, dass ich meine Arbeit hier als Trainer weiterführen darf. Ich bin sehr stolz und glücklich über mein Team und meine Aufgaben. Natürlich möchte ich mich persönlich weiterentwickeln, an oberster Stelle steht aber, dass wir die Organisation weiter in die Richtung bewegen, in der sie ganz oben mitspielen und auf höchstem Niveau konkurrenzfähig sein kann. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, denn wir sind erst am Anfang meiner Reise", sagte der 44-jährige gebürtige Wiener.

2020 war er als Spieler gekommen, später stieg Lukas zum Kapitän auf und war Teil der Meistermannschaften 2003 und 2012. 2018 beendete er seine aktive Karriere, arbeitete anschließend als Konditions- und Fitnesscoach für die Black Wings. 2022 sollte die Rückkehr als Headcoach folgen.

Jetzt gilt es, die Saison erfolgreich abzuschließen. Heute Abend erfahren die Black Wings ihren Viertelfinal-Gegner, am Sonntag startet die Best-of-7-Serie. Und zwar auswärts. Es gibt vier Optionen: Klagenfurt, Fehervar, Salzburg und Bozen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.