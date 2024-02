Playoff-Pick: Warum die Black Wings bei allen Teams auf dem Zettel stehen

Seit der Saison 2012/13 dürfen sich die Top-3 des Grunddurchgangs in der höchsten österreichischen Spielklasse ihre Gegner aussuchen. Der Grunddurchgangs-Erste (Klagenfurt) wählt einen Viertelfinalisten ohne Heimrecht (Linz, Villach, Feldkirch und der Sieger aus der Pre-Playoff-Serie zwischen Pustertal und Ljubljana). Dann der Zweitplatzierte, Fehervar. Dann der Drittplatzierte, Salzburg. Für den Vierten bleibt ein Team übrig, gegen das man mit Heimrecht antreten muss.

Die Top-3 haben natürlich längst eine Liste erstellt, nach welche Präferenz der Gegner nach Pre-Playoff-Partie morgen in Bruneck ausgewählt wird. Die meisten Klubverantwortlichen erstellen diese Reihung gemeinsam mit dem Trainerteam und den Spielern oder zumindest den Kapitänen. Dabei spielen drei Faktoren eine Rolle: Gefühl des Teams gegen den Gegner (Bilanz im Grunddurchgang), aktuelle Stärke des Gegners (zuletzt gezeigte Form) und Potenzial (Leistungsfähigkeit zur Topform). Logistik (Reisedistanzen und Ähnliches) spielen für die meisten Teams nur in Ausnahmefällen eine Rolle, weil viele Auswärtsfahrten mit Hotelnächtigung absolviert werden, um möglichst keine schweren Beine von der Busfahrt zu haben. Rob Daum hat beispielsweise während einer Playoff-Serie gegen die Capitals darauf bestanden, mit den Black Wings in Vösendorf zu nächtigen, wenn tags darauf in Wien gespielt wurde.

Klagenfurt

Die Rotjacken haben uneingeschränkte Auswahl. Rein von der sportlichen Bilanz der direkten Duelle ausgehend müssten sich die Kärntner für Linz entscheiden. Vier Siege (2 Siege / 2 Siege nach Overtime / 0 Niederlagen nach Overtime / 0 Niederlagen) stehen aus dem Grunddurchgang zu Buche. Aber: Klagenfurt weiß natürlich, dass sie die Linzer dreimal während einer Formdelle bespielt haben. Zweimal hätte es in Overtime in beide Richtungen gehen können. Im ersten Saisonduell lag der Rekordmeister daheim sogar bis acht Sekunden vor dem Ende mit 3:4 zurück, ehe Lukas Haudum zum 4:4-Ausgleich traf. Auch beim 2:1-Sieg in Linz war man nicht das bessere Team, Linz stolperte über die eigene Chancenauswertung.

Gegen die Pioneers Vorarlberg hat man gleich viele Punkte eingefahren (3/0/1/0). Auch gegen Villach gab es drei Saisonsiege nach 60 Minuten (3/0/0/1). Gegen Laibach (2/0/2/0) und Pustertal (2/0/0/2) waren es nur jeweils zwei. Gegen Vorarlberg spricht vermutlich eine relativ lange Anreise (6:06 Stunden, 542 km laut Google Maps). Logistisch wären Villach, Ljubljana und Bruneck näher liegende Lösungen.

OÖN-Tipp: Klagenfurt hat die abgebrochenen Playoffs der Saison 2019/20 noch im Hinterkopf, als man als besser platziertes Team in der Serie gegen Linz mit 0:3 zurückgelegen ist. Als amtierender Meister. Obwohl auch ein Kärntner Derby - wie in der Vorsaison - nicht gänzlich auszuschließen ist, wird sich der Rekordmeister für Laibach/Bruneck oder Feldkirch entscheiden.

Szekesfehervar

Nur zwei Saisonsiege (2/0/1/0) gab es für Fehervar AV19 gegen die Steinbach Black Wings. Ein gutes Gefühl hat sich die Mannschaft aus Ungarn gegen die Linzer in dieser Saison nicht erarbeitet. Einem 1:4 in Linz folgte ein knapper 2:1-Sieg vor eigenem Publikum in den Schlussminuten. Einer 2:3-Niederlage nach Overtime in Linz folgte vor zwei Wochen ein weiterer glücklicher 2:1-Heimsieg - nachdem die Linzer ein Schussverhältnis von 43:22 nicht zu ihren Gunsten nützen konnten und der entscheidende ungarische Treffer nach einer von der Bande unnatürlich abgelenkten Scheibe fiel.

Gegen alle anderen Teams haben die Ungarn die bessere direkte Bilanz. Gegen Pustertal (4/0/0/0), Villach (3/0/1/0), Laibach (3/0/0/1) und Feldkirch (2/1/0/1) gab's jeweils mindestens drei Saisonsiege. Linz ist bei Fehervar nur dann am Zettel, wenn man die Logistik betrachtet. Denn mit 401 Kilometer ist Linz das geografisch nächstgelegene Ziel. Ljubljana (4:05 Stunden, 410 km), Villach (5:00 Stunden, 497 km), Bruneck (7:31 Stunden, 674 km) und Feldkirch (9:01 Stunden, 844 km) liegen ungünstiger. Möglicherweise gibt es für Auswärtsspiele in Feldkirch mit den Flughäfen in Budapest und Altenrhein eine alternative Anreisemöglichkeit.

OÖN-Tipp: Szekesfehervar sitzt ohnehin vergleichsweise lange im Bus. Natürlich ist es ein Unterschied, ob es vier Stunden nach Linz und Ljubljana oder neun nach Feldkirch sind. Aber man wird wohl den Black Wings aus dem Weg gehen und sich je Verfügbarkeit für den zweiten Pre-Playoff-Qualifikanten entscheiden.

Salzburg

Für die Eisbullen ist die Wahl beim Pick eingeschränkt, es wird nur zwei Optionen geben. Unseren Einschätzungen zufolge werden das Villach und Linz sein. Dabei wären die Black Wings auf dem Papier die bessere Wahl, weil Salzburg kein Spiel nach regulärer Spielzeit gegen die Linzer verloren hat. Allerdings musste man gleich dreimal in die Overtime (1/2/1/0). Dem gegenüber steht eine ausgeglichene Bilanz gegen Villach (2/0/0/2). Beide Teams haben aus den jüngsten fünf Spielen vier Siege geholt. Das direkte Duell in Linz am 18. Februar hat aber gezeigt, dass die Black Wings wohl in Kombination mit dem Anhang noch etwas gefährlicher sein könnten. Apropos Anhang: Das Heimrecht hätte bei rund 1000 Linzern im Salzburger Volksgarten wohl nur auf dem Papier Bestand. Selbst bei strengen Regelungen für die Karten (Vorverkaufstickets nur vor Ort in Salzburg hat es etwa einmal geheißen) haben es die Linzer Fans immer geschafft, die akustische Hoheit im Stadion einzunehmen.

Und der Vollständigkeit halber: Ljubljana (2/2/0/0) und die Pioneers (3/0/1/0) stehen wohl auf der Liste noch vor Linz, Pustertal (2/0/0/2) hat dieselbe Bilanz wie Villach.

OÖN-Tipp: Red Bull Salzburg wählt Villach und vollendet gegen die Ex-Kollegen Jean Philippe Lamoureux, John Hughes, Alexander Rauchenwald und Layne Viveiros, was man im abgebrochenen Viertelfinale 2020 beim Stand von 2:1 nicht vollenden konnte.

Bozen

Die Füchse haben kein Wahlrecht und müssen nehmen, wen die anderen drei übrig lassen.

OÖN-Tipp: Die Chancen stehen gut, dass es zu einer Neuauflage der Viertelfinalserie der Vorsaison kommen wird.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Markus Prinz Online-Redakteur Markus Prinz

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. ICE Hockey League Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.