"Das wichtigste Match des Jahres" für die Black Wings

Die Steinbach Black Wings stehen vor der wohl bedeutsamsten Dienstreise in dieser Eishockey-Saison. Sieben Runden sind im Grunddurchgang noch zu absolvieren, es kommt jetzt auf jeden Punkt an im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation. Erst recht im heutigen direkten Duell (19.15 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) mit dem Villacher SV, der aktuell nur einen Zähler hinter den gerade noch über dem ominösen Strich liegenden Linzern klassiert ist.

Es ist also so etwas wie ein kleines Endspiel, bevor gut 24 Stunden später zumindest auf dem Papier eine Pflichtübung zu absolvieren sein wird. Am Mittwoch (19.45 Uhr, Liveticker auf nachrichten.at) wartet der italienische Vertreter Asiago, der wegen seiner überschaubaren Zahlungsmoral (Stichwort Gehälter) sogar vom Liga-Ausschluss bedroht ist. Trotz der Turbulenzen wird diese Aufgabe alles andere als ein Selbstläufer für die Wings, zumal der Tabellen-Vorletzte zuletzt seine Heimspiele gegen Pustertal (5:1) und Spitzenreiter Fehervar (3:2 n. V.) für sich entschieden hat.

"Uns ist bewusst, worum es in dieser Phase der Meisterschaft geht. Jetzt ist einmal der volle Fokus auf die Villach-Partie gerichtet – das ist das wichtigste Match des Jahres, da brauchen wir nicht herumzureden", betonte Linz-Stürmer Andreas Kristler, mit dem auch zwei zuletzt angeschlagene Verteidiger die Auswärtsfahrt antreten werden. Gerd Kragl meldet sich nach Oberkörperblessur zurück, Patrick Söllinger, der beim 8:1 gegen Ljubljana eine Gesichtsverletzung erlitt, kann mit Vollvisierhelm ins Geschehen eingreifen.

Black-Wings-Coach Philipp Lukas weiß, dass sich seine Mannschaft kein schwaches erstes Drittel wie gegen die Slowenen leisten darf: "Wir brauchen die absolut beste Leistung – nicht über 40, sondern über 60 Minuten."

Autor Alexander Zambarloukos Redakteur Sport Alexander Zambarloukos

