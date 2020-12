Dan Ceman ist neuer Trainer der Black Wings

Der 47-jährige Kanadier, der zu Monatsbeginn vom Ligakonkurrenten VSV entlassen worden war, erhielt beim Tabellenschlusslicht der ICE-Eishockeyliga einen Vertrag für die laufende und die nächste Saison. Ceman wird sein Debüt an der Bande der Black Wings am Samstag im Auswärtsspiel bei den Vienna Capitals geben. Nach nur fünf Erfolgen in 23 Spielen soll er die Linzer fit für die Anfang Februar startende Qualifikationsrunde machen.

„Mit Dan haben wir einen guten Trainer gefunden, der bereits auf viele Erfolge in Europa zurückblicken kann. Ich erwarte von ihm, dass er mit seiner positiven Einstellung wichtige Impulse setzen kann, um mit der Mannschaft auf die Siegesstraße zurückzukehren", betont Manager Gregor Baumgartner.

