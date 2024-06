Black Wings verpflichteten österreichischen Teamstürmer aus Schweden

Henrik Neubauer, die Überraschung im ÖEHV-Kader bei der WM 2023, wechselt zurück in die ICE Hockey League. Der 27-Jährige kommt nach einem "schwierigen Jahr" in der zweiten schwedischen Liga von Västerviks IK zu den Black Wings. Die Linzer Kabine kennt der Teamstürmer vom Testspiel gegen Neo-Weltmeister Tschechien, als Gegner hat er bereits mit Dornbirn und Wien in der Linz-AG-Eisarena gespielt. Er wird bei den Stahlstädtern die Rückennummer 14 tragen.

Junioren-Teamspieler in Schweden

Der Sohn eines Burgenländers und einer Schwedin ist in Schweden geboren und aufgewachsen. Seine ersten Schritte auf dem Eis machte er in der Jugend des SHL-Rekordmeisters Färjestad BK und absolvierte einige Junioren-Nationalteamspiele im gelb-blauen Tre-Kronor-Jersey (U16 und U17). 2017 wechselte Neubauer nach Österreich zu den Dornbirn Bulldogs. Nach zwei Jahren im Ländle folgte ein Wechsel in die Bundeshauptstadt, ehe Neubauer wieder nach Schweden wechselte - zum HC Dalen in die dritthöchste schwedische Liga. Nach zwei weiteren Jahren in Österreich bei Zell am See (81 Torbeteiligungen in 68 Spielen) wechselte der Rechtsschütze im Sommer 2023 zu Västerviks in die zweithöchste schwedische Liga (Allsvenskan).

Henrik Neubauer mit Präsident Peter Nader

"In jeder Rolle einsetzbar"

“Wir wollen für die neue Saison mehr Tiefe in unseren Angriff bringen und auch den internen Konkurrenzkampf etwas beleben. Henrik Neubauer ist da eine sehr spannende Aktie und wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat. Er ist eisläuferisch sehr gut, kann das Spiel gut lesen und ist in jeder Rolle einsetzbar", sagt Headcoach Philipp Lukas.

"Von der einzigartigen Stimmung beeindruckt"

Henrik Neubauer: “Ich freue mich sehr darauf, nach Österreich zurückzukommen und darauf, Linz kennenzulernen. Schon früher als Gegner und im April beim Testspiel mit der Nationalmannschaft war ich von der einzigartigen Stimmung der Fans beeindruckt. Nach einem schwierigen Jahr in Schweden, in dem ich sehr viel gelernt habe, kann ich es kaum erwarten, im August wieder voll loszulegen.”

Kader der Black Wings für 2024/25

Tor:

Rasmus Tirronen

Thomas Höneckl

Verteidigung:

Gerd Kragl

Niklas Würschl

Patrick Söllinger

Logan Roe

Raphael Wolf

Angriff:

Brian Lebler

Shawn St-Amant

Niklas Bretschneider

Nico Feldner

Sean Collins

Julian Pusnik

Jakob Mitsch

Graham Knott

Andreas Kristler

Henrik Neubauer

Abgänge:

Martin Stajnoch (Fehervar AV19)

Dennis Sticha

Marco Brucker (Karriereende)

Matt MacKenzie (Karriereende)

Zugänge:

Henrik Neubauer (Västerviks IK)

