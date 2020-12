Black Wings trennen sich von Trainer Beaulieu

Interimistisch soll Co-Trainer Mark Szücs die Mannschaft als Headcoach führen, sollte die Neubesetzung längere Zeit in Anspruch nehmen, soll auch der Trainer der Alps-Hockey-League-Mannschaft, Guido Lamberti-Charles, unterstützend eingreifen können. Der Trainermarkt werde bereits sondiert, wie Manager Gregor Baumgartner informierte.

Lamberti-Charles wird nach der Vereins-Abspaltung der Jugend aus der Kasse der Steel Wings bezahlt. Manager Konrad Linner wurde über die Pläne Baumgartners noch nicht in Kenntnis gesetzt, wie aus einer OÖN-Anfrage hervor ging.

"Schwere Entscheidung"

"Für mich persönlich war es eine schwere Entscheidung. Er hat gut gearbeitet und ich wollte ihm so lange wie möglich die Chance geben, die Trendwende doch noch zu schaffen. Im Endeffekt müssen wir diesen Schritt aber jetzt setzen. Ob es vom Zeitpunkt her falsch oder richtig ist, wird sich herausstellen."

Die Black Wings haben ab Samstag neun Spiele in 18 Tagen vor der Brust. Wenig Zeit also für einen neuen Trainer, sich einzufinden. "Auf der anderen Seite beginnt in etwa sechs Wochen die Zwischenrunde. Und spätestens da müssen wir bereit sein", sagt Baumgartner.

19 Punkte Rückstand auf die Playoff-Qualifikation

Die Black Wings stehen abgeschlagen am Tabellenende. In 23 Runden gelangen gerade einmal fünf Siege, von 69 möglichen Punkten konnten die Linzer nur 14 einfahren. Der Rückstand auf den Vorletzten, Villach, beträgt sieben Punkte. Auf Bratislava (Platz neun) fehlen bereits 13 Zähler. Um die Direkt-Qualifikation für die Playoffs zu schaffen, müssten die Linzer in 17 Runden 19 Zähler aufholen.

Beaulieu war am 22. August 2020 als Trainer der Black Wings präsentiert worden. Zu diesem Zeitpunkt waren große Teile des Kaders bereits zusammengestellt. Richtig einwirken auf die Personalentscheidung konnte der 37-jährige Kanadier, der seit der Saison 2010/11 fast durchgehend in der höchsten österreichischen Spielklasse gearbeitet hat, aber nicht.

Artikel von Markus Prinz m.prinz@nachrichten.at