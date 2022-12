Black Wings sangen sich auf ein abwechslungsreiches Wochenende ein

"Schickt den Jungs die Lieder, damit sie daheim üben", sagte Co-Trainer Jürgen Penker nach dem wohl merkwürdigsten Abschlusstraining seiner Trainer-Laufbahn. Die Steinbach Black Wings haben sich dazu entschlossen, nach der Übungseinheit auf dem Eis am Donnerstagnachmittag in der Kabine eine Gesangsstunde nachzulegen, um für das Adventsingen am Samstag gerüstet zu sein. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit, versteht sich. Anleitungen gab ein Gesangslehrer, der an Spieltagen sonst im VIP-Bereich mithilft.

"Wir sind zwar unter Druck besser, aber ihr müsst am Samstag euer A-Game bringen, so wie morgen gegen Laibach", sagte Head Coach Philipp Lukas. Er behauptet von sich selbst, immer der Schlechteste gewesen zu sein beim Adventsingen, dennoch dürfte er einen ähnlich hoffnungslosen Fall auch in seiner Mannschaft ausgemacht haben: "Knott braucht Einzelstunden, sonst wird das nichts." Die Lacher hatte "Phil" am Donnerstagnachmittag damit auf seiner Seite.

Ob das auch am Samstag der Fall sein wird, hängt wohl auch vom Gastspiel in Laibach ab, das die Black Wings am Freitagabend bestreiten. Am Samstag folgt das Adventsingen in der Linzerie und am Sonntag empfangen die Black Wings die Vienna Capitals.

